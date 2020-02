Kad tuvojas Mīlestības svētki - kā izteikt, ko jūti? Vai ir pareizās receptes un… vai vārdiem ir lielākais spēks?

Tādēļ ir tik brīnišķīgi, ja gadā ir īpašas dienas, kad rutīnas steigā apstājamies un uzdodam sev jautājumu – kas man ir svarīgākais dzīvē? Kas ir mana dzīves jēga, skaistums un vērtība? Ko noteikti vēlos paturēt un nekad neatlaist? Kas ir svarīgākais un vērtīgākais, ar ko vēlos dalīties? Jā, tas ir PRIEKS, tā ir dzīves garša un tās apliecinājums. Tā ir mana attieksme pret dzīvi un saviem mīļajiem, saviem cilvēkiem ap mums. Un dažkārt ikdienā vajag tik maz - tikai apliecinājumu un apstiprinājumu. Ne vārdiem, bet … smaidā, iejūtīgā skatienā un atbalstošā rīcībā, kas ir tikai mazas uzdrošināšanās un rokas mājiena attālumā. Tik tuvu, tik mīļi, tik sirsnīgi… Svarīgāk par visu apzināties, ka patiesā Mīlestība ir tepat blakus, ik soli, līdzās. Tā izpaužas ik dienas un visur – svarīgi to pamanīt un novērtēt. Vai tas ir labs darbs, silts rokasspiediens un laipns smaids – svarīgi to pamanīt, novērtēt, un atcerēties, ka otrs ir centies dalīties ar Tevi. Jo TU esi īpašs cilvēks. Un piedod, ja ikviens nesaka to ikdienas precīzi tā, lai Tu dzirdētu un saprastu to kā mīlestības izpausmi. Bet… kā būtu, ja Tu tieši tagad un šobrīd spertu mazo solīti, apliecinot, ka esi pamanījis, novērtējis un… mīli? Un dāvini Mīlestību katram, ko sastopi un kurš Tev svarīgs - ar smaidu, ar mazu dāvaniņu. Ar to, ka Tu esi līdzās.

Tādēļ aicinām svinēt dzīvi un novērtēt ikvienu mazo, burvīgo mirkli, kas ir patiesā dzīves vērtība, skaistums un…jēga!

Mēs, Lāči, esam pārliecināti, ka ir daudz mīlošu cilvēku mūsu vidū, kuri MĪLESTĪBU jau ZINA, kuriem mīlestība ir dzīves jēga ne tikai svētkos un īpašās dienās. Mīļie mūsējie, uzdāviniet sev un mīļajiem svētkus brīžos, kad vārdi lieki, kad varbūt māc nogurums vai trūkst vārdu, lai izteiktu savu mīlestību - mazs gardums, mazs rokām darināts kārums, no sirds un ar mīlestību radīts – lai tas ir neliels apliecinājums patiesām jūtām un līdzas būšanai!

Foto: Publicitātes foto

Dažas Lāču idejas romantiskiem un saldiem mirkļiem burvīgajos Mīlestības svētkos:

*ĪSTAS beļģu šokolādes sirsniņa, dekorēta ar skaistiem ziediem un žāvētiem dabīgiem augļiem

*GARDI smilšu mīklas cepumi sirds formiņās – ar avenēm, šokolādi vai smalkās beļģu šokolādes dekorējumu

* ŠOKOLĀDES konfektes ar riekstu krēmu un beļģu šokolādi - ar ķiršiem, avenēm vai upenēm

* Augstākās kvalitātes MARMELĀDE no izsmalcināta sarkanvīna

* LĀČU ekskluzīvā dizaina ŠOKOLĀDES tāfelītes - piesātināti enerģētiskā TUMŠĀ un RUBY izsmalcinātā rozā ar brūklenēm - no beļģu augstākās kvalitātes šokolādes, ietērptas elegantā iepakojumā ar samta laku un zelta apdruku

P.S.Visiem Lāču gardumiem:

- 100% dabīgas izejvielas;

- unikālas Lāču receptes;

- augstvērtīga un kvalitatīva beļģu šokolāde;

- roku darbs;

- modernākais pasniegšanas veids un dizains.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar Lāči.