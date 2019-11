NEPLP: Latvijas Televīzija kavējas ar ziņojumu par situāciju uzņēmumā

"Mēs no [Latvijas Televīzijas valdes locekļa Ivara] Priedes kunga jau kopš augusta sākuma gaidām informatīvo ziņojumu par situāciju uzņēmumā," sacīja Āboliņš, piebilstot, ka informatīvo ziņojumu Latvijas Televīzija solot izveidot janvārī.

Vienlaikus NEPLP priekšsēdētājas vietnieks minēja, ka padomei Latvijas Televīzijas vajadzības ir zināmas un tās būs viena no nākamā gada prioritātēm, taču sākotnēji Latvijas Televīzijai ir jāizdara savs mājasdarbs.

"Nākamajā gadā vienai no divām galvenajām prioritātēm būtu jābūt Latvijas Televīzijas budžetam, bet ir jāiet soli pa solim - ir nepieciešams šis informatīvais ziņojums no Latvijas Televīzijas. Mēs jau esam runājuši ar kultūras ministru Nauri Puntuli (VL-TB/LNNK), ka sniegsim šo informatīvo ziņojumu Kultūras ministrijā, lai to tālāk varētu virzīt uz valdību, bet Latvijas Televīzijai ir jāizdara savs mājasdarbs," sacīja Āboliņš.

Jau vēstīts, ka Latvijas Televīzija paudusi neapmierinātību ar NEPLP piedāvājumu tam, kā starp sabiedriskajiem medijiem sadalāms papildu piešķirtais miljons eiro - NEPLP piedāvājusi Latvijas Televīzijas vajadzībām novirzīt 250 000 eiro, bet Latvijas Radio - 750 000 eiro.

Latvijas Televīzijas pārstāvji pauda uzskatu, ka NEPLP piedāvātais potenciālā finansējuma sadalījums nav proporcionāls un samērīgs, kā arī nav sagatavots saskaņā ar tādiem Eiropas Raidorganizāciju apvienības noteiktajiem finansējuma piešķīruma pamatprincipiem kā taisnīgums un pamatotība.

"Sabiedrisko mediju finansējuma pamatprincipi ietver ne vien stabilu, adekvātu, no politiskajām interesēm neatkarīgu un caurspīdīgu finansējuma modeli, bet arī to, ka piešķirtajam finansējumam jābūt taisnīgam un pamatotam. Finanšu sadalījums šobrīd rada priekšstatu, ka Latvijas Televīzija netiek pienācīgi pārstāvēta pārrunās par valsts budžeta piešķiršanu un sadalījumu," minēja uzņēmumā, piebilstot, ka, viņuprāt, kapitāldaļu turētājs nedemonstrē spēju uzņemties atbildību par abiem sabiedriskajiem medijiem, radot absurdu situāciju, kurā pilnvērtīgi tiek pārstāvētas tikai viena medija intereses.