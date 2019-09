Gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka pērn "Toi Toi Latvija" ieņēmumi no biotualešu, konteineru, žogu nomas veidoja 2,373 miljonus eiro, no pakalpojumu sniegšanas - 264 083 eiro, no pakalpojumu sniegšanas saistītām sabiedrībām - 56 172 eiro, no preču pārdošanas saistītām sabiedrībām - 15 003 eiro, bet no preču pārdošanas ieņēmumi veidoja 8252 eiro.

Kā teikts vadības ziņojumā, pērn "Toi Toi Latvija" nodokļos nomaksāja 1,325 miljonus eiro.

Vadības ziņojumā sacīts, ka "Toi Toi Latvija" 2019.gadā viens no galvenajiem mērķiem ir koncentrēties uz pietiekamu ieņēmumu sasniegšanu un darba kvalitātes paaugstināšanu.

2017.gadā "Toi Toi Latvija" strādāja ar 2,608 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 35,8% vairāk nekā 2016.gadā, bet peļņa saruka vairākas reizes un bija 20 632 eiro.

Kompānija reģistrēta 2004.gada aprīlī, un tās pamatkapitāls ir 313 031 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Lietuvā reģistrēta kompānija "Toi-Toi Lietuva", kuras patiesais labuma guvējs ir Lietuvas pilsonis Kiura Mindaugs (Kiura Mindaugas).