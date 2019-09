Bangerta villa Kuldīgā.

Iespēja dzīvot Kurzemes Šveicē - blakus leģendām apvītajai Bangerta villai

Kuldīgas parkā, pretī Ventas rumbai lepni slejas Kurzemes koka arhitektūras pērle - Bangerta villa. Leģenda vēsta, ka 1900. gadā Pasaules saliekamo koka namu izstādē Parīzē šo ēku (toreiz Krievijas ekspozīcijas administratīvo korpusu) ieraudzījis kapteinis Bangerts un nolēmis to pasniegt savai līgavai kā dāvanu. Iespējams, ka arī Bangerta līgava bijusi Parīzē, un tieši viņa ir bijusi tā, kura iekārojusi šo skaisto koka namu. Ēku kapteinis pārvedis no Parīzes, un no dokumentiem zināms, ka sākumā tā atradusies Liepājā. Sākot ar 1906. gadu, ēku pārvietoja uz Kuldīgu, kur tā kalpoja kā Bangertu ģimenes vasaras rezidence.