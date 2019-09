Prezentācija notika uzņēmuma dibinātāja nelaiķa Stīva Džobsa vārdā nosauktajā teātrī Kupertīno pilsētiņā, kur atrodas "Apple" koncerna centrs.

"iPhone 11 Pro" un "iPhone 11 Pro Max", kuru pasūtīšana būs iespējama jau no piektdienas un to cena būs attiecīgi 999 un 1099 ASV dolāri, bet iegādāties tos būs iespējams no 20. septembra. Abi viedtālruņi ir izgatavoti no ķirurģiskā tērauda.

"iPhone 11 Pro" būs pieejams četrās krāsās: tumši pelēkā, sudraba, zelta, bet jaunums būs zaļas krāsas tālrunis. Gadžets ir ar 5,8 collu "Liquid Retina" displeju. Tomēr lielākais jaunums uzskatāms neierastā trīs Pro kameru sistēma, kas atrodas aizmugurējā panelī, katrai no tām ir 12 megapikseļu izšķirtspēja. Ar vienu pirksta kustību tiks izdarīti uzreiz trīs uzņēmumi, katrai no kamerām pa vienam.

Savukārt "iPhone 11 Pro Max" ir ar 6,5 collu displeju un maksās par 100 ASV dolāriem dārgāk.

Prezentācijā tika uzsvērts, ka abi viedtālruņi darbojas ar pašlaik tirgū pieejamo ātrāko procesoru - "A13 Bionic".