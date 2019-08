Ceļojumā ar savu personīgo vai nomāto auto ārzemēs tiek bojāta katra piektā automašīna. (Foto: lev dolgachov/ddp images / Vida Press)

Kādi negadījumi latviešiem ārzemēs visbiežāk atgadās ar nomas auto?

83% no Latvijas iedzīvotājiem ārzemju ceļojumos vismaz reizi braukuši ar auto; lielākā daļa no latviešiem, kas ar auto ceļo, vismaz reizi to ir arī nomājuši (88%), liecina If Apdrošināšana veiktā aptauja. Negadījumi ar nomātiem auto galvenokārt notiek aktīvās tūrisma sezonas laikā - no maija līdz vasaras beigām. Nomātās automašīnas biežāk tiek apskādētas Itālijā.