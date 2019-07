Apskatā norādīts, ka neremontētu divu līdz trīs istabu dzīvokļus Rīgas centrā bieži vien klienti izvēlas atrašanās vietas dēļ, jo novērtē pilsētas centra infrastruktūru un ietaupīto laiku, kas rodas, nemērojot sastrēgumiem pilno ceļu uz attālākiem Rīgas rajoniem. Savukārt salīdzinoši mazs piedāvājums Rīgas centrā ir vienas istabas dzīvokļiem.

Apskatā sacīts, ka attīstītāji sāk dzīvokļu tirdzniecību projektu būvniecības procesā un pircēji tos rezervē. Daži projekti ir gandrīz izpārdoti pirms to nodošanas ekspluatācijā. Projekti ar labiem pārdošanas rezultātiem tiek būvēti dažādās Rīgas vietās. Īpaši veiksmīgi ir tie, kas apvieno dzīvojamo fondu un uzņēmējdarbības vidi.

Apkopojot sērijveida dzīvokļu piedāvājumu Rīgas mikrorajonos, būtiskas izmaiņas netika novērotas, kopumā tas ir stabils visu veidu - gan vienas, gan divu un trīs istabu dzīvokļiem. Kopumā piedāvājums noteikti ir zemāks, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn.

"Ober Haus" speciālisti situāciju tirgū skaidro ar to, ka, neskatoties uz vēlmi (sevišķi jaunajām ģimenēm) mainīt savu dzīvesvietu no sērijveida dzīvokļa uz īpašumu jaunā projektā, joprojām ne visi to var atļauties. Četru un vairāk istabu dzīvokļu piedāvājuma skaits ir būtiski mazāks šāda tipa ēkās, līdz ar ko šie dzīvokļi retāk nonāk tirgū.