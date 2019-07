Investorus maz uztrauca paziņojums par ASV pretmonopola izmeklēšanas uzsākšanu pret lielajām tiešsaistes platformām un bijušā īpašā prokurora Roberta Millera liecība Kongresā.

"Tā ir pazīme, ka tirgus vienkārši turpina atrast iemeslus kāpumam, jo to atbalsta zemākas procentlikmes," sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

Kompāniju akciju cenu ievērojamās palielināšanās pēc labas peļņas atspoguļoja pārliecību, kas robežojas ar pašapmierinātību, teica O'Hērs.

"Nasdaq Composite" jaunais rekords bija sevišķi uzkrītošs pēc ASV Tieslietu ministrijas paziņojuma, ka tā sāks pretmonopola izmeklēšanu pret lielajām tiešsaistes platformām, vai tās nav ierobežojušas konkurenci.

Lai arī ministrijas paziņojumā kompānijas nav nosauktas vārdā, izmeklēšana acīmredzot būs vērsta pret ASV tehnoloģiju milžiem "Amazon", "Facebook", "Apple" un "Google".

Neviens no šiem uzņēmumiem tomēr nepiedzīvoja būtisku akciju cenu kritumu un "Facebook" akcijas cena pat pieauga par 1,1%, lai gan izmeklēšanā par datu privātuma pārkāpumiem ASV regulatori noteica "Facebook" piecu miljardu ASV dolāru (4,4 miljardu eiro) sodu un jaunus uzraudzības pasākumus un darbības ierobežojumus.

"National Securities" galvenais tirgus stratēģis Ārts Hogans sacīja, ka investori ieņem nogaidošu attieksmi pret minēto pretmonopola izmeklēšanu, daļēji tāpēc, ka jebkādai valdības rīcībai sadalīt kādus no šiem tiešsaistes milžiem būtu vajadzīgs laiks.

"Šīs lietas ilgst gadus, nevis nedēļas. Tā varbūt mainīs vairākas lielās kompānijas, vai varbūt nemainīs," teica Hogans.

Indekss "Dow Jones Industrial Average" samazinājās, ko noteica "Caterpillar" un "Boeing" vāja peļņa.

Valūtu tirgos eiro piedzīvoja lielāku spiedienu pēc datu publicēšanas par eirozonas uzņēmējdarbības izaugsmes kritumu, un sevišķi vājš sniegums bija rūpniecībai.

Analītiķi bija uzskatījuši, ka ECB ceturtdien varētu norādīt uz procentlikmju samazināšanu septembrī, tomēr šie dati var nozīmēt ECB rīcību jau šonedēļ.

Britu mārciņas vērtība pieauga, Borisam Džonsonam stājoties premjera amatā.

"Mārciņa sāk stabilizēties, pierādot, ka daudz no skepses par Borisa Džonsona politiku jau bija atspoguļojusies cenā," sacīja "City Index" analītiķe Fiona Sinkota.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru pieauga, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu saruka. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 1,6% līdz 55,88 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,0% līdz 63,18 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,3% līdz 27 269,97 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,5% līdz 3019,56 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 8321,50 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,7% līdz 7501,46 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,3% līdz 12 522,89 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5605,87 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1152 līdz 1,1136 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2440 līdz 1,2476 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 108,23 līdz 108,21 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 89,64 līdz 89,25 pensiem par eiro.