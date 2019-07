No visiem tūristiem, kas apmeklēja Latviju, 10,1% bija Krievijas tūristu, 7,9% - Vācijas un 6,1% - Lietuvas tūristu. Vienlaikus no kopējā tūristu skaita, kas ceļoja pa Latviju, 31,2% bija Latvijas iedzīvotāji.

Kā liecina "Eurostat" dati, Lietuvas tūristi Latvijā uzturējušies vidēji 3,3 naktis, dienā iztērējot 64 eiro, savukārt dati par Krievijas un Vācijas tūristu uzturēšanos un dienas tēriņiem nav norādīti.

"Eurostat" dati atklāj, ka Lietuvu visbiežāk apmeklēja tūristi no Vācijas (6%) un Krievijas (5,5%), kā arī tūristi no citām Eiropas valstīm (6,4%), kas nav ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijā (EBTA), Krievija, Turcija vai Ukraina. Savukārt no kopējā tūristu skaita, kas ceļoja pa Lietuvu, 53,4% bija Lietuvas iedzīvotāji.

Savukārt Igauniju visbiežāk apmeklēja Krievijas (26%), Somijas (7,4%) un Vācijas (4%) tūristi. No kopējā tūristu skaita, kas apceļoja Igauniju, 36,2% bija Igaunijas iedzīvotāji.

ES kontekstā, 2,5% tūristu, kas apmeklēja kādu no ES valstīm, bija no ASV, 2,3% - citām Āzijas valstīm, kas nav Ķīna, Japāna un Koreja, bet 1,4% - no Šveices. No kopējā ES tūristu skaita, kas apmeklēju kādu ES valsti, 85,6% bija ES iedzīvotāji.

Šveices tūristi, ceļojot uz kādu no ES valstīm, ceļojumā pavadīja vidēji 6,5 naktis, dienā tērējot 107 eiro, savukārt dati par ASV un citu Āzijas valstu tūristu uzturēšanās ilgumu un dienas tēriņiem pētījumā nav norādīti.