Viņš atzina, ka īstermiņa kredītus patērētājs pamatā izmanto steidzamu situāciju risināšanai, kad, piemēram, ir saplīsusi mašīna vai ledusskapis, nauda remontam ir nepieciešama uzreiz, bet līdz algas dienai ir palikusi nedēļa vai nedaudz vairāk.

"Stājoties spēkā izmaiņām likumā, šāda tipa pakalpojums var nebūt pieejams. Patērētājs varēs aizņemties lielākas summas un uz garākiem termiņiem, tādējādi pārmaksājot par patērētājam nevajadzīga apmēra kredītu, vai arī būs jāgaida nedēļa vai vairāk, lai saņemtu aizdevumu," atzina Āboltiņš.

Nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumi, gatavojoties izmaiņām nozares regulējumā, ir veikuši un turpinās veikt administratīvo izmaksu samazinājumu, tai skaitā darbinieku skaita samazināšanu, lai spētu nodrošināt esošā kredītportfeļa apkalpošanu, kā arī nodrošināt aizdevumu piedāvājumu nākotnē. "Šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmumu kapacitāti izsniegt jaunus aizdevumus," piebilda nozares pārstāvis.

Asociācijas apkopotā informācija liecina, ka atsevišķi uzņēmumi, līdzīgi kā tas ir Vācijā un citās valstīs, ieviesīs jaunu papildu iespēju - patērētājs brīvprātīgi pēc savas iniciatīvas varēs rosināt par papildu samaksu aizdevuma summas izmaksas termiņa maiņu.

"Virzot grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Saeimas Tautsaimniecības komisijas deputāti vairākkārt atsaucās uz Vācijas piemēru, kur patērētājam, veicot brīvprātīgu maksājumu, ir iespēja saņemt aizdevumu ātrāk. Balstoties uz apkopoto informāciju atsevišķi nozares uzņēmumi šo praksi ir izanalizējuši un pielāgotā veidā pārņēmuši," teica Āboltiņš.

LAFPA prognozē, ka šā gada otrajā pusgadā nozīmīgas izmaiņas piedzīvos arī reklāmas tirgus, jo nebanku kredītdevēju mārketinga budžeti ir būtiski samazināti.

"Atbilstoši jaunajam regulējumam, kas paredz kredītu kopējo izmaksu ierobežojumu 0,07% dienā, 100 eiro kredītam uz 30 dienām maksimāli, ko nebanku kredītdevēji varēs piemērot, ir 2,1 eiro. Šāda likme nesedz ne kapitāla izmaksas, ne nodokļu un nodevu maksājumus, līdz ar to reklāmas ierobežojumi ir nebūtiski, jo finansējums tam vienkārši nebūs," sacīja asociācijas vadītājs.

Vienlaikus nozares uzņēmumi aicina likumdevēju saglabāt kaut nedaudz vienlīdzīgus konkurences apstākļus, nosakot un saglabājot vienādus ierobežojumus banku un nebanku sektoram, jo banku sektoram ir plašākas iespējas variēt ar dažādām komisijas maksām par citiem banku saistītiem pakalpojumiem, piemēram, palielinot konta vai internetbankas apkalpošanas izmaksas.

Jau ziņots, ka šodien stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz noteikt ierobežojumus uz kredītu kopējām izmaksām un aizliegumu reklamēt kreditēšanas pakalpojumus.

Tāpat likuma izmaiņas paredz, ka patērētājam noteiktās kredīta kopējās izmaksas, kas pārsniedz 0,07% dienā no kredīta summas, uzskatāmas par nesamērīgām un nav atbilstošas godīgai darījumu praksei.

Līdzšinējā regulējumā par neatbilstošām noteiktas kredīta kopējās izmaksas, kas pārsniedz 0,55% dienā no kredīta summas no pirmās līdz septītajai kredīta izmantošanas dienai, 0,25% dienā - no astotās līdz 14.kredīta dienai un 0,2% - no 15.kredīta dienas jeb kopumā aptuveni 180% gadā. Līgumos, kas paredz kredīta atmaksu pēc pieprasījuma vai kredīta izmantošanas termiņu virs 30 dienām, par prasībām neatbilstošām uzskata izmaksas, kas pārsniedz 0,25% dienā no kredīta summas.