Vienlaikus Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas vidējā cena aprīlī bija par 15,9% augstāka nekā šā gada martā. Polijā cūkgaļas cena šā gada aprīlī bija par 27,5% augstāka nekā pirms mēneša, Lietuvā - par 23,8% augstāka nekā pirms mēneša, bet Vācijā - par 16,5% augstāka, Dānijā - par 13,8% augstāka. Savukārt Igaunijā tā šā gada aprīlī bija par 2,5% augstāka nekā pirms mēneša.

Cūkas liemeņa tirgus vidējā cena ES šogad aprīlī bija 164,7 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā - 166,7 eiro par 100 kilogramiem. Vienlaikus Igaunijā cūkas liemeņa tirgus vidējā cena aprīlī bija 149 par 100 kilogramiem, Vācijā - 174,8 eiro par 100 kilogramiem, Polijā - 174 eiro par 100 kilogramiem, Dānijā - 152 eiro par 100 kilogramiem, Lietuvā - 160,5 par 100 kilogramiem.

ZM norāda, ka cūkgaļas importa apjomi ES laikā no šā gada janvāra līdz martam ir samazinājušies par 13,8%. Imports samazinājies no Ķīnas - par 44% - un Šveices - par 32%, bet pieaudzis no Norvēģijas - par 39% un Serbijas - par 33%.

Tikmēr ES eksporta apjomi palielinājušies par 9,2%. Eksports par 26% pieaudzis uz Ķīnu, kā arī par 4% - uz Japānu, par 7% - uz Filipīnām, bet uz Koreju tas sarucis 2,8 reizes un uz Honkongu - par 15%. Aplēses liecina, ka eksports uz Ķīnu varētu pieaugt arī turpmāk. Pasaulē situāciju lielā mērā nosaka situācija Ķīnā un ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunu iznākums.