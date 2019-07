Ikviena mājražotāja sapnis. Iekārtas, kas atvieglo darbu!

Vakuumošanas iekārta. (Foto: Publicitātes foto)

Nav noslēpums, ka pircēja uzmanību vispirms piesaista iepakojums. Var ražot jebkādus augstas kvalitātes produktus, bet, ja tie netiks atbilstoši iepakoti, tos plašajā piedāvājuma klāstā pat nepamanīs. Uzņēmums “RK69 Grupa” šo problēmu atrisinājis, piedāvājot daudzveidīga pielietojuma iekārtas, kas ražotājiem atvieglo beramo produktu dozēšanu, svēršanu un fasēšanu; šķidrumu iepildīšanu pudelēs un maisiņos; etiķešu līmēšanu, korķu skrūvēšanu, aizvalcēšanu un daudz ko citu, ko līdz šim mazie un vidējie uzņēmēji veica, izmantojot roku darbu.

Iekārtas par pieņemamu cenu

Iekārtas, ko uzņēmums “RK69 Grupa” piedāvā iegādāties, ir piemērotas nelieliem uzņēmumiem, kuru ražoto produktu apjomi ir salīdzinoši nelieli, bet ar tendenci uz izaugsmi.

Ņemot vērā, ka SIA ‘’RK69 Grupa’’ pats ir ražotājs, kas ražo pretsūnu un pretskudru līdzekļus “Sūnām-STOP” un “Skudrām-STOP”, tieši apjomu augšanas stadijā saskārās ar jautājumu par sava darba efektivitātes uzlabošanu. Meklējot iespējas palielināt ražošanas jaudu, vienlaikus nepalielinot izmaksas, uzņēmums saprata, ka ražošanā ir posms, kas prasa vislielāko laika patēriņu - produkcijas fasēšana un sapakošana.

Rokas un pusautomātiskas pudeļu sīlinga iekārta. (Foto: Publicitātes foto)



Proti, līdz šim tas viss bija roku darbs – uz svariem nosvērt produktu, iebērt to trauciņā, ar roku uzlīmēt etiķeti; pudelēs saliet šķidrumu, pudeles hermētiski aizvākot un uzlīmēt etiķetes – tas bija ļoti laikietilpīgi. Lai problēmu atrisinātu, “RK69 Grupa” sāka meklēt automātiskās dozēšanas un fasēšanas iekārtas, līdz nonāca pie uzņēmuma Ķīnā, kas piedāvā visdažādākās augstas kvalitātes iekārtas, turklāt par ļoti saprātīgu cenu, kas ir daudzreiz mazāka par citur ražotām analogām iekārtām.

“To, ko līdz šim darīja viens cilvēks visu dienu, to šī iekārta paveica pāris stundās. Līdz ar to mums ievērojami palielinājās ražošanas apjomi un bija iespēja samazināt produkta pašizmaksu. Šī iekārta atmaksājās jau dažos mēnešos!” uzsver “RK69 Grupa” pārstāvis.

Palīdzēs ar vislabāko risinājumu

Tagad “RK69 Grupa” nodarbojas ne tikai ar ražošanu, bet arī ar šo daudzveidīgo fasēšanas, pakošanas un etiķešu līmēšanas iekārtu pārdošanu un montāžu, veic arī servisa pakalpojumus. Turklāt uzņēmums “RK 69 Grupa” var iekārtas pielāgot un uzlabot atbilstoši katra klienta individuālajām vēlmēm un prasībām.

Vertikāla maisiņu aizkausēšanas (sīlinga) iekārta. (Foto: Publicitātes foto)

“Ir daudz uzņēmēju, kas gatavi kaut ko ražot, bet nezina, kā savu produkciju iepakot, lai tā būtu pievilcīga veikalu plauktos un ēra lietošanā gala patērētājam-pircējam. Ar personisko pieredzi varam ieteikt labākos un ekonomiskākos risinājumus. Tā kā paši tam visam esam gājuši cauri, tad šobrīd jau zinām, ko rekomendēt, lai nonāktu pie laba rezultāta. Līdz šim šādu iekārtu piedāvājums mazajam un vidējam biznesam praktiski nav bijis, bet, ja bijis – tad par nesamērīgām cenām. Mēs pēc ilgstošām sarunām esam izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar ražotāju, un šīs iekārtas nāk pa tiešo no ražotāja Ķīnā, līdz ar to varam nodrošināt servisa iespējas un rezerves daļas. Iekārtām tiek nodrošinātas ar garantiju. Turklāt - mūsu iekārtas Latvijā var iegādāties ar visdažādāko uzņēmēju atbalsta fondu palīdzību, jo mūsu uzņēmums ir reģistrēts Pārtikas veterinārajā dienestā.”

Pusautomātiska iekārta skrūvējamajiem Triger korķiem. (Foto: Publicitātes foto)

Individuālie pasūtījumi

Sadarbībā ar ražotāju mēs spējam nodrošināt arī ar iekārtām, kas ir pielāgotas tieši katra klienta individuālajām prasībām, vajadzībām.

Pusautomātiska iekārta skrūvējamajiem alumīnija korķiem vīna pudelēm. (Foto: Publicitātes foto)



Uzņēmums “RK69 Grupa” atrodas Rīgā, Jelgavas ielā 68. Plašāk ar “RK69 Grupa” piedāvājumu var iepazīties uzņēmuma mājas lapā , bet ar iekārtu video – šeit.

