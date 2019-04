2010. gada 13. februārī VID iekļauj SIA “Amderma” pievienotās vērtības nodokļu maksātāju sarakstā. Uzņēmums veiksmīgi darbojas. 2012. gada 1. augustā VID izslēdz Kārkliņas – Ādmines vīra uzņēmumu no PVN maksātāju saraksta. Saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem, ir jaušams, ka SIA “Amderma” uz to brīdi jau ir nodokļu parāds un nav iesniegts gada pārskats par 2011. gadu. Tomēr uzņēmums labojas un attiecīgo gada pārskatu iesniedz 2012. gada 30. novembrī. Arī par 2012. gadu Ādminis gada pārskatu iesniedz vien 2014. gada 10. jūlijā, bet par 2013. gadu dienu vēlāk – attiecīgi tā paša gada 11. jūlijā.

Saskaņā ar Latvijā pastāvošo likumdošanu, SIA “Amderma” visus gada pārskatus no 2011. līdz 2013. gadam ir iesniegusi neievērojot termiņus, bet no 2014. gada gada pārskati vairs netiek iesniegti. Tāpat netiek iesniegtas arī citas ar likumu obligāti iesniedzamās deklarācijas un atskaites. Lai arī SIA “Amderma” spilgti redzams, ka nesadarbojas ar VID, tomēr tam darbība netiek ierobežota līdz 2015. gada 28. decembrim, un tikai tad VID pieņem lēmumu apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību, bet no 2016. gada 12. janvāra aizliedz Kārkliņas – Ādmines vīram kā uzņēmuma valdes loceklim veikt jebkādus darījumus.

Saskaņā ar nodokļu jomas ekspertu pausto, situācija, kad uzņēmumam aptur saimniecisko darbību un aizliedz veikt darījumus, visticamāk, ir izveidojusies neiesniegto atskaišu , gada pārskatu un nesamaksāto nodokļu dēļ, taču maz ticams, ka VID par saimnieciskās darbības apturēšanu nebija uzņēmuma vadību informējis, iepriekš lūdzot iesniegt visas atskaites, deklarācijas un pārskatus. Tāpat VID, visticamāk, bija vērsies pret uzņēmumu par nodokļa parāda piedziņu. Tomēr situācijā, kad sadarbība ar VID jau nonākusi tik tālu, ka uzņēmumam ir apturēta saimnieciskā darbība un pieņemts lēmums par liegumu veikt darījumus, uzņēmuma valdei nav aizliegums iesniegt VID pieprasīto informāciju un dokumentus, samaksāt nodokļu parādu, tādējādi atjaunojot uzņēmuma saimniecisko darbību un turpinot veiksmīgi uzņēmējdarbību.

Lai arī likums ļauj uzņēmumam laboties, Kārkliņas–Ādmines vīrs ignorējis VID aicinājumus sadarboties ar iestādi, kā rezultātā VID 2018. gada 5. septembrī VID pieņem lēmumu par SIA “Amderma” darbības izbeigšanu. Šis lēmums kļūst publisks līdz ar pērn 28. novembrī uzņēmuma reģistrā veikto ierakstu un 3. decembrī esošo sludinājumu "Latvijas Vēstnesī".

Decembrī ievietotajā sludinājumā "Latvijas Vēstnesī" tostarp norādīts, ka uzņēmumam ir viens mēnesis laika, lai iesniegtu pieteikumu Uzņēmuma reģistrā (UR) par likvidatora iecelšanu. Tomēr VID augstās amatpersonas vīrs nesteidz ievērot aicinājumu iecelt likvidatoru, bet gan tīši vai netīši nogaida viena mēneša termiņa notecējumu, lai iestātos piespiedu likvidācijas sekas, kas rezultātā arī notiek. 2019. gada 29. martā UR izslēdz uzņēmumu no Komercreģistra ar atzīmi, ka tas ir likvidēts.

Tātad, līdz ar UR lēmumu, SIA “Amderma” tika piespiedu kārtā likvidēta. Savukārt, vienlaikus VID publiskojamā datu bāzē ir redzams, ka SIA “Amderma” bija vismaz gadu ilgstošs un nemainīgs nodokļa parāds 12 918.98 eiro apmērā, kas pēc piespiedu likvidācijas no valsts puses, visticamāk, jau ir norakstīts. Rezultatīvi VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktores S.Kārkliņas–Ādmines vīrs Zigfrīds ir sabiedrībai nodemonstrējis, kā, ignorējot VID un UR lēmumus un aicinājumus, ir iespējams izvairīties no nodokļu nomaksas. Un vienīgais, kas tev par to draud ir nokļūšana uz pāris gadiem tā saucamajā melnajā sarakstā, kur pāris gadi paiet vēja spārniem.

Saistītās ziņas Augstai VID amatpersonai vīrs iekļauts riska sarakstā VID neredz problēmas tur strādāt sievietei, kuras vīrs iekļauts augsta riska personu sarakstā Augsta VID amatpersona pērn iegādājusies auto, iespējams, par pazeminātu cenu

Jāatzīmē, ka Jauns.lv pērn decembrī publicēja informāciju, tostarp, norādot, ka SIA “Amderma” ir pieņemts lēmums par darbības izbeigšanu un ka uzņēmumam ir teju 13 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, kas ilgstoši netiek maksāts. Pēc VID sniegtās informācijas, iestāde un tās pārstāvji bija iepazinušies ar publicēto informāciju, tādējādi maz ticams, ka situācija ap vīra uzņēmumu SIA ‘’Amderma” nebija zināma pašai Kārkliņai-Ādminei, līdz ar to viņai bija zināmi fakti un apstākļi par vīra uzņēmuma nesamaksātiem nodokļiem un sekām, kas iestājas pēc piespiedu lēmuma par darbības izbeigšanu. Tomēr fakts, ka UR izslēdza SIA “Amderma” no Komercreģistra, nesamaksājot valstij nodokļu parādu, liecina, ka Karkliņa–Ādmine nebija veicinājusi vīru veikt labprātīgas darbības, kas vērstas uz likuma pārkāpuma novēršanu un nodokļu parāda samaksu. Tā vietā, Kārkliņa–Ādmine turpina vadīt vienu no ietekmīgākajiem blokiem VID, rādot piemēru sabiedrībai, ka Latvijā var kontrolēt visus citus, bet vīra uzņēmumam pat elementāras atskaites nav jāiesniedz, nerunājot nemaz par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Vai VID nodokļu kontroles pārvalde, piemēram, laikā kopš Kārkliņa–Ādmine to vada, bija veikusi kaut vai tematisko pārbaudi šim uzņēmumam, lai noskaidrotu, ka uzņēmums nav izvairījies, iespējams, pat no lielāku nodokļu samaksas? Maz ticams.