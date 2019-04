Kopējie mēra ienākumi pērn bijuši 39 144 eiro, un lielāko daļu no tiem veidojusi alga domē, kas sasniegusi 34 200 eiro. Viņš ir deklarējis arī algu no Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Latgales plānošanas reģiona, procentus no bankas un 750 eiro, kas gūti, pārdodot īpašumu. Vēl 4000 eiro norādīti kā dividendes no SIA "Recce", kur Bataševičam pieder 0,5 kapitāldaļas 1734 eiro vērtībā.

Viņa īpašumā ir arī 4368 AS "Rīgas starptautiskā autoosta" kapitāldaļas 436,8 eiro vērtībā.

Tāpat pilsētas mērs kopīpašumā deklarējis īpašumu Rēzeknes novadā. Savukārt deklarācijā par 2017. gadu minēti divi šādi īpašumi.

Dažādās bankās Bartaševičs uzkrājis 107 194 eiro, kas ir par 28 719 eiro vairāk nekā vēl pirms gada, kad viņš bija deklarējis 78 475 eiro uzkrājumus un 90 513 eiro mantojumu no tēva Anatolija Bartaševiča.

Bartaševičs izsniedzis arī aizdevumus 78 000 eiro apmērā, un šī summa pēdējos gados nav mainījusies.

Līdz ar amatiem domē Bartaševičs arī pārstāvējis pašvaldību tās kapitālsabiedrībās, darbojies Finanšu ministrijā un Latgales plānošanas reģionā. Pērn mērs bijis docents Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, kā arī Draudzības un sadarbības fonda valdes priekšsēdētāja vietnieks.