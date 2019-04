VIDEO: tā pēc būvniecības izskatīsies jaunais "Origo" biznesa centrs

Būs papildu 16 200 kvadrātmetru jaunām un mūsdienīgām tirdzniecības platībām, un 10 900 kvadrātmetru A klases birojiem – biznesa centram "Origo One".

Vērienīgā projekta realizācijai "Linstow Center Management" kopumā plāno investēt 72 miljonus eiro. Jaunais komplekss tiek projektēts un būvēts kā kvalitatīva, energoefektīva celtne, ievērojot BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) – pasaulē populārākā sertifikācijas procesa ilgtspējīgi būvētajām ēkām nosacījumus. Tie izvirza augstās prasības ne tikai būvniecības standartu ievērošanai, bet arī projektēšanas un būvniecības procesa caurspīdīgumam, materiālu izvēlei, to ilgmūžībai, iekštelpu klimata kvalitātei, objekta sasniedzamībai un citiem faktoriem.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

“Jaunā biznesa centra "Origo One" viena no galvenajām priekšrocībām tirgū nenoliedzami būs tā atrašanās vieta. Jau šobrīd šī teritorija pilda Rīgas galvenā sabiedriskā transporta mezgla funkcijas. Taču, raugoties "Rail Baltica" projekta kontekstā, vietas nozīmība jau tuvākajā laikā ieņems būtiskāku lomu arī starptautiskā līmenī. Turklāt jaunie biroji būs aprīkoti ar mūsdienīgākajiem tehnoloģiju risinājumiem. Tie būs transformējami, mobili un funkcionāli. Savukārt "Origo One" paplašinātās zaļas zonas radīs unikālu pilsētvides telpu, ko izbaudīt,” uzsver "Linstow Center Management" valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds.

Šonedēļ Spāru svētki tika svinēti t/c Origo jaunajai sešu stāvu piebūvei. (Foto: Publicitātes foto)

Jau ziņots, ka t/c "Origo" paplašināšanai "Linstow Center Management" uzsācis jaunas ēkas būvniecību blakus esošajā zemes gabalā Satekles ielā 2b. Tādējādi tirdzniecības centra kopējā platība tiks palielināta līdz 81 500 kvadrātmetriem, bet iznomājamā platība, ieskaitot birojus, paplašināsies līdz 45 300 kvadrātmetriem.

Būvniecības projekts paredz arī paplašināt pazemes autostāvvietu, nodrošinot vietu 250 automašīnām un izvietojot tajā ietilpīgu, drošu un viegli sasniedzamu velonovietni 124 velosipēdiem. Attīstot ieceri, plānota arī pašreiz bīstamā Elizabetes un Satekles ielu krustojuma pārbūve, ierīkojot regulējamas gājēju pārejas un izbūvējot Elizabetes ielas velojoslu pāri Satekles ielai. Savukārt projekta nākamajos posmos plānota arī esošās t/c "Origo" ēkas atjaunošana.