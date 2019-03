"Apple News Plus" par 9,99 ASV dolāriem (8,82 eiro) mēnesī piedāvās piekļuvi tādiem medijiem kā "Los Angeles Times", "Wall Street Journal", "Rolling Stone", "Time", "Wired" un "The New Yorker", kā arī daudzām ziņu vietnēm.

"Mēs ticam žurnālistikai un tās ietekmei uz mūsu dzīvi," prezentācijas pasākumā Kūpertīno, Kalifornijā, sacīja "Apple" vadītājs Tims Kuks.

"Mēs domājam, ka "Apple News+" būs lielisks klientiem un lielisks izdevējiem," uzsvēra Kuks.

"Apple News Plus" no pirmdienas pieejams ASV un Kanādā angļu un franču valodās un vēlāk šogad būs pieejams arī Lielbritānijā un Austrālijā.