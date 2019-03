Viņa sacīja, ka uz akcionāru ārkārtas sapulci, kas plānota šī gada 1.aprīlī, "Olainfarm" lielākais akcionārs SIA "Olmafarm" aicina arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pārstāvi ar mērķi nodrošināt "Olainfarm" kā emitenta darbības un pienākumu izpildes uzraudzību un sekmēt stabilitāti finanšu kapitāla tirgū.

Abas "Olainfarm" akciju mantinieces atzīmēja, ka "Olainfarm" padome, kuras sastāvā ir "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks, "Olainfarm" padomes locekļi Mārtiņš Krieķis, Daina Sirlaka un Valērija Maligina vecākā meita Irina Maligina, ir prettiesiska un nepārstāv ne līdzmantinieču vairākumu, ne arī mazākuma akcionārus, tāpēc padome ir jāpārvēl un uzņēmumā jāatjauno laba korporatīvā pārvaldība.

Pēc abu mantinieču paustā, jau vairākkārt apstiprinājies, ka "Olainfarm" padome ir pārņēmusi arī uzņēmuma valdes funkcijas. "Piemērs tam ir "Olainfarm" apsardzes rīcība uzņēmuma teritorijā, kurā sākotnēji atradās arī "Olmafarm" juridiskā adrese, tajā neielaižot "Olmafarm" valdes locekli Milanu Beļeviču. Kā iemeslu neielaist "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Oļegs Grigorjevs atsaucās uz "Olainfarm" esošās padomes rīkojumu," skaidroja Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

Tāpat viņas norādīja, ka "Olmafarm" un tās valdes locekles Milanas Beļevičas vārdā šonedēļ izplatītais paziņojums par iespējamiem fiktīviem darījumiem, kas veikti, Maliginai atrodoties valdes locekles amatā "Olmafarm", ir skaidrs signāls arī pārējiem akcionāriem par atsevišķu "Olainfarm" līdzšinējās padomes locekļu iespējamo vēlmi izsaimniekot uzņēmumu, nodarot būtiskus zaudējumus visiem akcionāriem un apdraudot uzņēmuma nākotni. Pēc viņu sacītā, šo situāciju labot un ieviest labu korporatīvo pārvaldību ir visu uzņēmuma nākotnē ieinteresēto akcionāru interesēs.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Olmafarm" ir bažas par uzņēmuma iepriekšējās valdes locekles Irinas Maliginas mēģinājumiem nelikumīgi ierobežot balsojumu gaidāmajā "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulcē.

"Olmafarm" valdes locekle Milana Beļeviča norādīja, ka līdz trešdienai, 20.martam, no uzņēmuma iepriekšējās valdes locekles nav saņemti pieprasītie dokumenti un šāda Maliginas rīcība, aizturot uzņēmuma dokumentu izsniegšanu, Valērija Maligina mantojuma līdzmantiniecēm un Beļevičai rada aizdomas par iespējamiem fiktīviem darījumiem, kas veikti, Maliginai atrodoties amatā no 2018.gada 7.februāra līdz 2019.gada 2.janvārim, vai tikuši noslēgti ar atpakaļejošu datumu. Ar Valērija Maligina līdzmantinieču lēmumu šogad 2.janvārī "Olmafarm" valde tika mainīta, no tās atceļot vienīgo valdes locekli Irinu Maliginu, un ieceļot Beļeviču.

Tāpat vēstīts, ka "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 1.aprīlī plāno lemts par izmaiņām padomes sastāvā - akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām, par atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem, kā arī par revīzijas komitejas atsaukšanu, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revīzijas komitejas locekļiem.

Patlaban "Olainfarm" padomē strādā Rebenoks, Maligina, Krieķis un Sirlaka.

Minētā akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pamatojoties uz 8.janvārī saņemto Balderes-Sisldedzes un Saveļjevas pieprasījumu.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.