Norvēģu uzņēmums "Origo" paplašināšanas projektu varētu nodot savai meitaskompānijai

Plānotās "Origo" paplašināšanas projekta iegādes summu Žūka gan neatklāja.

Norvēģijas "Linstow" pagājušajā nedēļā reģistrējusi jaunu kompāniju - "Attīstības E75".

"Attīstības E75" pamatkapitāls ir 3 175 000 eiro, un tās vienīgā īpašniece ir Norvēģijas "Linstow". "Attīstības E75" valdes priekšsēdētāja amatā iecelts "Linstow Center Management" valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds (Frode Groenvold), bet valdes locekļa amatā iecelts Jānis Valdmanis.

Jaunizveidotā kompānija "Attīstības E75" komercreģistrā iegrāmatota 5.februārī. Tās juridiskā adrese ir Stacijas laukums 4, Rīgā.

Tāpat jau vēstīts, ka "Linstow", īstenojot tirdzniecības centra "Origo", kas atrodas Stacijas laukumā, paplašināšanu, veido biznesa centru "Origo One". Pēc projekta īstenošanas tirdzniecības un biroja telpu, kā arī autostāvvietas platība tiks palielināta vairāk nekā divas reizes - no 35 500 kvadrātmetriem līdz 80 000 kvadrātmetru, tostarp iznomājamā mazumtirdzniecības platība pieaugs no 18 300 kvadrātmetriem līdz 34 800 kvadrātmetriem, bet iznomājamā biroju platība pieaugs no 900 kvadrātmetriem līdz 11 500 kvadrātmetriem.

Projektā plānots pārbūvēt esošās tirdzniecības centra "Origo" telpas, bet vietā, kur savulaik bija "Latvijas pasta" centrālais birojs, uzbūvēt jaunu korpusu, sešos stāvos iekārtojot gan tirdzniecības telpas, gan telpas birojiem un restorāniem, kā arī pazemes autostāvvietas. Jaunās ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2019.gada oktobrim. Kopējās investīcijas projektā ir 70 miljoni eiro.

Biznesa centra "Origo One" arhitekti ir "Arcade", ko veido "Depo projekts", kā arī "Jensen Consult" un "Arhis" inženieri. Interjera dizainu veidoja "Xcelsior". Būvdarbus veiks SIA "Skonto būve".

"Linstow Center Management" reģistrēta 2004.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1 162 486 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Norvēģijas uzņēmums "Linstow".