Kopumā 2018. gada budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sākotnēji bija ieplānoti 43 545 932 eiro, tomēr pagājušā gada oktobrī valdība pieņēma vairākus lēmumus, kā rezultātā no atsevišķu ministriju programmām uz programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tika pārdalīts papildus finansējums 20,2 miljonu eiro apmērā. Tādējādi 2018. gadā līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem bija pieejami 63,74 miljoni eiro.

FDP apkopotā informācija liecina, ka 2018. gada pirmajā ceturksnī no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tika piešķirti 943 916 eiro, otrajā ceturksnī - 1,61 miljons eiro, trešajā ceturksnī - 5,6 miljoni eiro, bet gada pēdējā ceturksnī - 50,7 miljoni eiro.

Kopumā 2018.gada pēdējā ceturksnī tika apmierināti 32 pieprasījumi, kas ir lielāki par 100 000 eiro.

Tostarp Tieslietu ministrijai tika piešķirti 254 776 eiro pārskaitīšanai Aglonas bazilikas draudzei par faktiski paveiktajiem darbiem līdz 2018. gada 24. septembrim saistībā ar valsts nozīmes pasākuma - pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā nodrošināšanu. FDP piebilst, ka 2018. gada trešajā ceturksnī pāvesta vizītes nodrošināšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika piešķirti 738 605 eiro.

2018. gada pēdējā ceturksnī tika atbalstīti arī vairāki Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pieprasījumi, piemēram, 110 000 eiro pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Hokeja federācija", lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021. gada Pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas sagatavošanu. 339 000 eiro tika pārskaitīti Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtam "Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs", lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopu automātiskās ugunsdzēsības sistēmas izveidi.

Tika atbalstīts arī IZM lūgums piešķirt 243 094 eiro, lai nodrošinātu finansējumu 40 000 eiro apmērā pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Augstskolu sporta savienība", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas studentu izlases hokejā dalību 29. Pasaules Ziemas Universiādē Krasnojarskā no 2019. gada 2.marta līdz 12.martam un Latvijas studentu izlases basketbolā dalību 30. Pasaules Vasaras Universiādē Neapolē no 2019. gada 3. jūlija līdz 14. jūlijam. 203 094 eiro tika pārskaitīti biedrībai "Latvijas Tenisa savienība", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Federācijas kausa sacensību organizēšanu Latvijā no 2019. gada 9. februāra līdz 10. februārim.

1,24 miljoni eiro tika piešķirti IZM, lai nodrošinātu naudas balvas izmaksas par izciliem sasniegumiem XXIII Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā un izciliem sasniegumiem sportā 2017. gada nogalē un 2018. gadā.

Zemkopības ministrijai (ZM) tika piešķirti 1,11 miljoni eiro, lai Lauku atbalsta dienests nodrošinātu kompensācijas izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā.

Iekšlietu ministrijai tika piešķirti 659 466 eiro, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes rīcībā esošajam gaisa kuģim rezerves daļas (galvenās transmisijas) iegādi.

2018. gada pēdējā ceturksnī Satiksmes ministrijai (SM) tika piešķirti seši miljoni eiro, no kuriem 626 679 eiro paredzēti, lai kompensētu izdevumus Rīgas pilsētas pašvaldībai par 2017. gadu, 102 773 eiro paredzēti kā kompensācija republikas pilsētām par pasažieru pārvadāšanu pilsētas nozīmes maršrutos 2018. gadā, bet 5,27 miljoni eiro izmaksāti kā kompensācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem un vilcieniem 2018. gadā.

Tāpat SM tika piešķirti līdzekļi 12,74 miljoni eiro kā kompensācija AS "Pasažieru vilciens" par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu. Papildus 6,53 miljoni eiro tika piešķirti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem un republikas pilsētu pašvaldībām par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2018. gadā, kā arī "Pasažieru vilcienam" par reģionālās nozīmes pārvadājumos sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2017. gadā.

2018. gada pēdējā ceturksnī no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 467 824 eiro tika Kultūras ministrijai, lai nodrošinātu 2018.gadā nepieciešamo finansējumu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 eiro ar 2018. gada 1. septembri. Tādam pašam mērķim IZM tika piešķirti 2,84 miljoni eiro.

Zaudējumu segšanai Nacionālajam veselības dienestam (NVD), kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes izveidi, tika piešķirti līdzekļi divas reizes - 1,09 miljonu eiro apmērā un 482 349 eiro apmērā.

Tāpat NVD tika piešķirti 6,12 miljoni eiro samaksas nodrošināšanai par Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības (ES) sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas kompetento institūciju iesniegtajiem rēķiniem.