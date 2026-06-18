ASV mediji: Tramps piekāpies Irānai kara izbeigšanas vārdā
ASV mediji kritizē prezidenta Donalda Trampa panākto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos. Kritiķi norāda, ka Vašingtona, cenšoties panākt vienošanos, ir atkāpusies no saviem sākotnējiem mērķiem, kamēr Irānas pozīcijas reģionā ir nostiprinājušās.
Televīzijas kanāls "MS NOW" norāda, ka Baltais nams piekritis pamiera pagarināšanai, lai gan tas nav sasniedzis nevienu no pirmskara mērķiem, kamēr Teherāna saņēmusi milzīgas finansiālās priekšrocības. Kanāls arī uzsver, ka ASV administrācija izmisīgi cenšas vienošanos pasniegt kā uzvaru, lai gan irāņi Trampu vienkārši apveduši ap stūri. Tomēr neviens neņem par pilnu Baltā nama propagandu.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs, kas uzstājās kā starpnieks vienošanās noslēgšanā, platformā "X" informēja, ka vienošanās paredz, ka Irāna nekavējoties atver starptautiskajā tirdzniecībā nozīmīgo Hormuza šaurumu, savukārt ASV nekavējoties atceļ Irānas ostu blokādi. Vienošanās arī paredz, ka Vašingtona apņemas nekavējoties atcelt sankcijas naftai, kas ir būtiski iedragājušas Irānas ekonomiku.
Vienošanās ir tikai pagaidu risinājums, kas paredzēts, lai dotu laiku detalizētu sarunu sākšanai par daudz sarežģītāko jautājumu - Irānas kodolprogrammu, kuras patiesais mērķis, kā uzskata Vašingtona, ir iegūt kodolieročus.
Laikraksts "Wall Street Journal" norāda, ka vienošanās tiek uzskatīta par lielāko ārpolitikas darījumu Trampa otrās prezidentūras laikā, taču viņam nāksies saskarties ar Irānas politikas ekspertu kritiku, kas apgalvo, ka prezidents atdevis daudz vairāk nekā saņēmis pretī. Pat vienošanās parakstīšanas procedūra, šķiet, pārvērtusies katastrofā. Laikraksts norāda, ka Tramps trešdienas vakarā otro reizi parakstīja vienošanos, pārsteidzot dažus savus palīgus un izjaucot piektdien paredzēto parakstīšanas ceremoniju.
"Fox News", kas ierasti ir Trampam labvēlīgs ziņu kanāls, atsaucas uz kritiķiem, kas izteikušies, ka vienošanās sniedz Irānai milzīgus finansiālus ieguvumus, neprasot tās kodolprogrammas likvidēšanu. Vienošanās paredz, ka pēc galīgās vienošanās panākšanas par Irānas kodolprogrammu ASV veicinās 300 miljardu dolāru liela Irānas rekonstrukcijas fonda izveidi, ko atbalsta reģiona valstis. "Prezidenta Donalda Trampa ierosinātā vienošanās ar Irānu izsauc asu kritiku no dažu viņa uzticamāko atbalstītāju puses, kas apgalvo, ka vienošanās atalgo Teherānu, pirms tā ir piekritusi pilnībā likvidēt savu kodolprogrammu," norāda "Fox News".