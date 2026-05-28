Krievija uzsākusi militāru sadarbību ar islāma radikāļiem "Taliban"
Krievija parakstījusi vienošanos par militāri tehnisko sadarbību ar Afganistānā valdošā islāma radikāļu kustību "Taliban", ziņo Krievijas mediji.
Dokuments tika parakstīts netālu no Maskavas notiekošā Starptautiskā drošības foruma laikā, un tā detaļas netiek izpaustas.
Parasti šādi līgumi nozīmē, ka puses viena otrai nodos ieročus, licences, militārās tehnoloģijas un kopīgas izstrādes, norāda izdevums. Savukārt austrumu pētnieks Ruslans Sulejmanovs sarunā ar izdevumu "The Insider" Kabulas un Maskavas vienošanos nodēvēja par "simbolisku pasākumu", norādot, ka nav reālu priekšnoteikumu "nopietnai militārai sadarbībai" starp Krieviju un "Taliban".
Vienošanās tika parakstīta pēc tam, kad Krievijas Drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu Starptautiskā drošības foruma laikā tikās ar Afganistānas aizsardzības ministru Mohamadu Jakubu, kurš ir bijušais "Taliban" militārais komisārs un kustības dibinātāja mullas Mohameda Omara dēls. Tikšanās laikā Jakubs sacīja, ka Maskava un Kabula ir "paplašinājušas divpusējās attiecības", savukārt Šoigu aicināja Rietumus atbloķēt Afganistānas aktīvus un finansēt valsts atjaunošanu.
"Taliban" atguva varu Afganistānā 2021. gadā pēc ASV karaspēka izvešanas no valsts. Krievijas diktators Vladimirs Putins 2024. gadā nosauca talibus par "sabiedrotajiem cīņā pret terorismu", un 2025. gadā Kremlis svītroja talibus no teroristisko organizāciju saraksta, uzņemot to vēstnieku Maskavā.