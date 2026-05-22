Par 450 160 eiro pārdots Eifeļa torņa oriģinālo vītņu kāpņu fragments
Ceturtdien izsoļu namā "Artcurial" par 450 160 eiro pārdots Eifeļa torņa oriģinālo vītņu kāpņu fragments, kas savulaik savienoja torņa otro un trešo stāvu.
Pārdotais, 2,75 metrus augstais metāla fragments sastāv no 14 pakāpieniem, vēsta "Euronews". Kā norāda izsoļu nams, sākotnēji šīs kāpnes, kuras atklāja reizē ar pieminekli 1889. gadā, kopumā veidoja 1665 pakāpieni.
Vēsturiskās kāpnes tika demontētas 1983. gadā, kad Eifeļa torņa rekonstrukcijas laikā tika uzstādīti lifti. Pēc demontāžas tās sagrieza 24 atsevišķos fragmentos.
Ceturtdien izsolītais kāpņu fragments 40 gadus bija glabājies kādā privātā kolekcijā. Lotes sākotnējā novērtējuma summa tika noteikta robežās no 120 000 līdz 150 000 eiro, taču gala cena to ievērojami pārsniedza.
Vienlaikus šī nav rekordliela summa par Eifeļa torņa konstrukcijas daļu. 2016. gadā izsoļu namā "Sotheby's" analoģisks kāpņu fragments tika pārdots par 523 800 eiro. Pārējās no 1983. gadā demontētajām torņa daļām mūsdienās ir izkliedētas visā pasaulē.