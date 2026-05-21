ASV piedāvā Irānai jaunu miera plānu, kamēr Tramps brīdina par iespējamiem triecieniem
ASV nodevušas Irānai jaunu miera vienošanās projektu, ceturtdien vēsta Irānas ziņu aģentūra "Tasnim".
Vašingtona dokumentu Teherānas pārstāvjiem nodevusi ar Pakistānas starpniecību, norāda aģentūra.
ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ brīdināja, ka Vašingtona ir gatava atsākt triecienus Irānai, ja netiks panākta vienošanās.
Prezidents gan arī norādīja, ka ir gatavs dažas dienas gaidīt, "lai saņemtu pareizās atbildes".
Šā mēneša sākumā Irāna nodeva ASV savu vienošanās projektu. Tas ietver neuzbrukšanas garantijas, Irānas ostu blokādes izbeigšanu, aktīvu atbloķēšanu un ASV karaspēka izvešanu no Tuvajiem Austrumiem.
Tramps plānu nosauca par nepieņemamu un izvirzīja pretprasības - atteikšanos no reparācijām, tikai 25% aktīvu atbloķēšanu, 400 kilogramu bagātinātā urāna nodošanu ASV un garantijas, ka Irānā darbosies tikai viens kodolkomplekss.
Iepriekš izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka centienus panākt vienošanos ar Teherānu Tramps apspriedis arī ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu.
Saskaņā ar "Axios" sarunbiedru teikto Netanjahu ir skeptiski noskaņots par sarunu ideju un uzstāj, ka jāturpina karš.