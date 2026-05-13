Serbijā pirmo reizi notiek kopīgas militāras mācības ar NATO
Serbijā pirmo reizi tās teritorijā aizsākušās kopīgas militārās mācības ar NATO. Mācības "NATO-Serbija" ilgs līdz 23. maijam.
Saskaņā ar Serbijas Aizsardzības ministrijas datiem tajās piedalīsies aptuveni 600 karavīri no Serbijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas, kā arī novērotāji no citām NATO dalībvalstīm.
"Tās ir svarīgas mācības. Serbija ir uzņēmējvalsts, un tās notiek, pilnībā ievērojot Serbijas militārās neitralitātes politiku," aģentūra AFP citē kādu no NATO pārstāvjiem.
Atšķirībā no vairuma citu Balkānu valstu, Serbija nav Ziemeļatlantijas alianses locekle. Belgrada to skaidro ar neitralitātes politiku. Tajā pašā laikā valsts jau gandrīz 20 gadus piedalās NATO programmā "Partnerība mieram" un regulāri piedalās alianses manevros. Vienlaikus Serbija uztur draudzīgas attiecības ar Krieviju.
Pašreizējās mācības ir pirmās Serbijā, kas organizētas tiešā sadarbībā ar NATO. Tās sagatavoja Serbijas armijas sauszemes spēku pavēlniecība un Neapolē bāzētā NATO apvienoto spēku pavēlniecība.
Kopš 1999. gada, kad NATO veica Serbijas bombardēšanu Kosovas kara laikā, sadarbība ar Ziemeļatlantijas aliansi valstī ir delikāta tēma. Kosovā, kuras neatkarību Belgrada joprojām neatzīst, atrodas NATO vadītā starptautiskā miera uzturēšanas misija KFOR.