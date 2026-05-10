Apsūdzētais Polijas eksministrs Zjobro, iespējams, aizbēdzis uz ASV
Bijušais Polijas tieslietu ministrs Zbigņevs Zjobro, kam Polijā izvirzītas dažādas apsūdzības, manīts ASV, vēsta privātā raidorganizācija TVN24. Reaģējot uz šīm ziņām, Polijas tieslietu ministrs Valdemārs Žureks jau paziņojis, ka Varšava pieprasīs viņa izdošanu.
Zjobro iepriekšējā valdībā, ko veidoja nacionālkonservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS), ieņēma tieslietu amatu un tika uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem valstī.
Sestdien viņš manīts Ņuarkas starptautiskajā lidostā, ziņo TVN24. Arī konservatīvais televīzijas kanāls "TV Republika" ziņo, ka Zjobro atrodas ASV.
Polijā viņam inkriminētas 26 epizodes, kas saistītas ar līdzekļu izšķērdēšanu un varas ļaunprātīgu izmantošanu.
Kopš pagājušā gada oktobra Zjobro dzīvoja Ungārijā, kur viņam toreizējā premjerministra Viktora Orbāna valdība piešķīra politisko patvērumu. Februārī Polijas prokuratūra pieprasīja Eiropas orderi Zjobro aizturēšanai, norādot, ka viņš, visticamāk, slēpjas vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai izvairītos no kriminālvajāšanas.
Izmeklētāji apsūdz Zjobro par organizētas noziedzīgas grupas izveidošanu un vadīšanu, kas izšķiedusi 150 miljonus zlotu (35,4 miljonus eiro) no fonda, kas izveidots noziegumu upuru atbalstam. Šie līdzekļi izmantoti projektiem, kas saistīti ar politiskajiem sabiedrotajiem, un izmantoti pretrunīgi vērtētajai Izraēlas spiegošanas programmas "Pegasus" iegādei, lai izsekotu PiS politiskos pretiniekus.
Zjobro noraida viņam izvirzītās apsūdzības, apgalvojot, ka tās ir politiski motivētas.
Jaunais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars pēc uzvaras vēlēšanās, kas pielika punktu 16 gadus ilgajam Orbāna varas periodam, solīja, ka panāks Zjobro un viņa vietnieka Marcina Romanovska atgriešanos Polijā.