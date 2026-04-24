Lapzemē gājis bojā slavens ceļošanas influencers, kurš popularizēja pārgājienus pa Somijas mežonīgajām vietām
Somijas ziemeļu teritorijā Lapzemē gājis bojā somu jūtūberis un influenceris Ali Leinie (Ali Leiniö), kurš kļuva slavens kā dabas pārgājienu popularizētājs, soctīklos aprakstot savus piedzīvojumus dzimtās zemes mežu biezokņos, purvājos un citur.
Nav zināms, kad 49 gadus vecais Leinie šķīrās no dzīves, viņa ķermeni atrada 10. aprīlī. Laikraksts “Helsingin Sanomat” šonedēļ vēstīja, ka viņš miris slēpošanas pārgājiena laikā precīzāk neminētas lēkmes rezultātā.
Viņa “YouTube” kontam bija vairāk nekā 88 tūkstoši abonentu, bet viņa aizraujošie videoieraksti līdz šī gada aprīlim bija ieguvuši vairāk nekā 21,6 miljonus skatījumu. Kaut gan savos video Leinie runāja somu valodā, tie kļuva ļoti populāri, pateicoties titriem angļu valodā.
Pēdējo video, kurā attēlotas viņa gaitas Somijas otrajā lielākajā purvā, Leinie publicēja 10 dienas pirms viņa ķermeņa atrašanas, un tas jau ieguvis vairāk nekā 155 tūkstošus skatījumu. To var noskatīties šeit.
Ar savvaļas pārgājieniem izbijušais laupītājs Leinie aizrāvās no apmēram 30 gadu vecuma, kad izkļuva no bedres personiskajā dzīvē, iepriekš ciešot no atkarībām.
2022. gadā Leinie saņēma Somijas “Tubecon” balvu kā labākais ceļojumu satura veidotājs.