Bijušais Virdžīnijas štata vicegubernators nošauj sievu un izdara pašnāvību, kamēr mājās nepilngadīgi bērni
Bijušais ASV Virdžīnijas štata vicegubernators Džastins Fērfakss nošāvis savu sievu, pēc tam izdarot pašnāvību. Asiņainās drāmas laikā viņu pusaugu bērni atradās turpat ģimenes mājā Virdžīnijas štata Enandeilā, ārkārtas situāciju dienestam piezvanīja viņu dēls.
Fērfaksa apgabala policija paziņoja, ka eksvicegubernators ar vairākiem šāvieniem pagrabā nošāva sievu Serinu, tad uzkāpa guļamistabā un nošāvās. Likumsargi uzskata, ka traģēdija notikusi ģimenes strīda laikā.
47 gadus vecais Fērfakss bija vicegubernators līdz 2022. gadam un kādu brīdi pat prognozēja, ka viņš varētu kļūt par otro afroamerikāni Virdžīnijas gubernatora amatā, kad demokrātu gubernators Ralfs Northems iekūlās skandālā par rasistisku fotogrāfiju un daudzi prasīja viņa atkāpšanos. Taču viss sabruka, kad divas sievietes apsūdzēja Fērfaksu seksuālos uzbrukumos. Viņš kategoriski noliedza apsūdzības, tās dēvējot par nomelnošanas kampaņas daļu. Nekādas oficiālas apsūdzības viņam netika izvirzītas.
Taču reputācijas kaitējums bija nodarīts, un 2021. gadā viņš izgāzās mēģinājumā kandidēt uz gubernatora amatu, un sabruka arī ģimene. Pērnvasar viņa iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu, šķiršanās process notika vētraini. Viņi pagaidām vēl dzīvoja kopējā mājā ar 16 gadus veco dēlu Kameronu un 14 gadus veco meitu Karisu, taču saskaņā ar tiesas rīkojumu līdz 30. aprīlim viņam bija no mājas jāizvācas, bet 21. aprīlī bija paredzēta tiesas sēde pāra mantas sadalīšanas lietā. Sieva jau bija iesniegusi tiesā prasību par neizmaksāto līdzekļu piedziņu, un bijušajam vicegubernatoram bija reāla iespēja nokļūt aiz restēm.