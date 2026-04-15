Šodien 10:57
VIDEO: Ukraina ar droniem uzbrukusi rūpnīcai dziļi Krievijas teritorijā
15. aprīlī Ukrainas "Ļutij" tipa droni uzbruka Sterļitamakai (Baškortostānas Republika). Vietējie iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem.
Sterļitamaka Baškortostānas Republikā atrodas dziļi Krievijas teritorijā. Ukrainas droni no Ukrainas robežas nolidoja vairāk nekā 1600 km, lai to sasniegtu.
Tiek ziņots, ka mērķis bija vietējā rūpnīca. Soctīklos punlicētos video redzami droni, kas dodas uz mērķi un sprādzieni rūpnīcas teritorijā. Redzami arī biezi melni dūmi, kas ceļas gaisā.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju, uzbrukuma mērķis bija AO "Sintez-Kaučuk" rūpnīca. Tā ir Baškortostānas naftas ķīmijas klastera galvenais elements.