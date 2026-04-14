Ukraina un Vācija noslēdz vērienīgu līgumu par aizsardzības sadarbību
Ukraina un Vācija otrdien parakstījušas līgumu par sadarbību aizsardzības nozarē un panākta vienošanās par jaunu palīdzības paketi, kas ietver zenītraķetes, tālas darbības rādiusa ieročus, lidrobotus un munīciju, preses konferencē pavēstīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka Vācija Eiropā ir lielākā palīdzības sniedzēja Kijivai tās cīņā pret Krievijas agresiju. "Mums ir desmit dokumenti, kas jau parakstīti. Konkrēti, par pretgaisa aizsardzību, kas mums ir viena no svarīgākajām. Runa ir par zenītraķetēm, konkrēti, par raķetēm PAC-2 un par sistēmu IRIS-T palaišanas iekārtām. Mēs par to esam pateicīgi," norādīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka svarīgi, lai Ukraina un Vācija turpinātu darbu pie citām zenītraķetēm, ko izmanto sistēmas "Patriot" un IRIS. Ukrainas prezidents piebilda, ka svarīgi panākt, lai Eiropa spēj saražot visu, kas nepieciešams tās aizsardzībai.
Vēlāk Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs lietotnē "Telegram" pavēstīja, ka viņam bijušas sarunas ar vācu kolēģi Borisu Pistoriusu, kurās saskaņota aizsardzības līgumu pakete par kopējo summu četru miljardu eiro apmērā.
Runa ir par pretgaisa aizsardzību, tālas darbības ieroču izstrādi un par kopīgu lidrobotu ražošanu. Fedorovs piebilda, ka vizītes laikā parakstītas trīs svarīgas vienošanās.
Pirmā paredz, ka Vācija finansēs vairāku simtu raķešu iegādi zenītsistēmām "Patriot", kas ievērojami stiprinās Ukrainas pilsētu un infrastruktūras aizsardzību. Paredzēta arī 36 IRIS-T palaišanas iekārtu piegāde. Otrā vienošanās paredz 300 miljonu eiro ieguldīšanu tālas darbības ieroču izstrādē, kas palīdzēs paplašināt Ukrainas bruņojuma ražošanu. Trešā vienošanās attiecas uz vidēja darbības rādiusa lidrobotu ražošanu.