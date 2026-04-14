Krievijā izveidota laboratorija artilērijas testiem uz cilvēkiem, vēsta izdevums
Krievija izveidojusi īpašu laboratoriju artilērijas izmēģinājumiem ar cilvēkiem, noskaidrojis neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums "Projekt".
Izdevums norāda, ka Valsts militārās medicīnas pētniecības institūts cenšas identificēt visefektīvāko artilēriju, "lai iznīcinātu vai likvidētu ienaidnieka dzīvos spēkus". Kopš 2015. gada šis institūts ir vienīgā Krievijas Aizsardzības ministrijas filiāle, kas ir pilnvarota veikt eksperimentus ar cilvēkiem.
"Projekt" norāda, ka objektā iekārtots izmēģinājumu poligons, kur imitēti nocietinājumi un militārais aprīkojums. Eksperimentu laikā pētnieki uzrauga brīvprātīgo asinsrites orgānu sistēmu un nervu sistēmu, kā arī vāc bioloģiskos paraugus. Tos izmanto, lai novērtētu, kā fiziskie traucējumi mainās atkarībā no artilērijas uguns tuvuma.
Lai atbalstītu šo programmu, 2018. gadā institūtā tika izveidots zinātniskais klīniskais centrs. "Projekt" konstatēja, ka tajā ir 100 gultasvietas, kā arī intensīvās terapijas, terapijas un ķirurģijas nodaļas. Pirmajā darbības gadā centrā tika dokumentēti vairāk nekā 300 gadījumu, kuros iesaistīts personāls, kas piedalījās ieroču, medikamentu un vakcīnu testos.
"Projekt" ziņoja, ka papildus munīcijai institūtā tiek pētīti arī veiktspēju uzlabojoši medikamenti, aizsardzības līdzekļi, kas paredzēti ekstrēmām vidēm, un jaunas militārās tehnoloģijas.
Izmeklēšanā arī tika konstatēts, ka institūts ir galvenais dalībnieks Krievijas ķīmisko ieroču programmā.
Institūta direktors sniedza konsultācijas Krievijas militārā izlūkdienesta virsniekiem, kas saistīti ar 2018. gadā notikušo bijušā izlūkdienesta virsnieka Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu Lielbritānijā, noskaidrojis "Projekt".