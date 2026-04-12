Ļaudis vēro Zviedrijas krasta apsardzes kuģi un aizturēto kuģi "Hui Yuan"
Pasaulē
Šodien 16:22
Zviedrijā aiztur no Krievijas peldošu kuģi, kas piesārņoja Baltijas jūru
Zviedrijas krasta apsardze svētdien uzkāpusi uz kuģa, kas peld zem Panamas karoga un tiek turēts aizdomās par ogļu pārpalikumu izgāšanu Baltijas jūrā.
Panamā reģistrētais balkeris "Hui Yuan" atradās ceļā no Krievijas uz Laspalmasas ostu Spānijai piederošajās Kanāriju salās, kad uz dienvidiem no Īstades uz tā uzkāpa Zviedrijas krasta apsardzes amatpersonas.
Sestdien Zviedrijas krasta apsardzes lidmašīna novēroja, kā no 225 metrus garā kuģa Baltijas jūrā izgāza ogļu pārpalikumus.
Uzsākta izmeklēšana par vides noteikumu pārkāpumu.