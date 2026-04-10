Ilustratīvs attēls
Šodien 22:58
Trieciens tur, kur to negaidīja: Ukraina sasniedz Krievijas platformas Kaspijas jūrā
Ukrainas Aizsardzības spēki naktī uz piektdienu Kaspijas jūrā veikuši triecienu divām Krievijas urbšanas platformām, kas piegādāja degvielu okupācijas spēkiem, pavēstīja ģenerālštābs.
Operācija veikta, īstenojot Krievijas militārā un ekonomiskā potenciāla samazināšanas stratēģiju.
Saskaņā ar provizoriskiem datiem trāpīts stacionārajām platformām Graifera un Korčagina naftas ieguves laukos.
Urbšanas platformas pieder Krievijas uzņēmumam "Lukoil".
Šīs iekārtas atrodas Kaspijas jūras ziemeļos, teju 1000 kilometru attālumā no frontes līnijas.
Platformas ir svarīgs posms agresora armijas apgādē ar degvielu.
Militārā pavēlniecība norādīja, ka šādi triecieni tiks turpināti.
"Ukrainas Aizsardzības spēki turpinās uzbrukt svarīgiem okupantu objektiem līdz pilnīgai Krievijas bruņotās agresijas pret Ukrainu pārtraukšanai," norādīja ģenerālštābs.