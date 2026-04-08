Viļņā atrasta 50 kilogramus smaga aviācijas bumba
Viļņā atrasta 50 kilogramus smaga aviācijas bumba, savukārt Klaipēdas, Rokišķu un Vilkavišķu rajonos atrasti kara laika šāviņi.
Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments informēja, ka otrdien plkst. 19.49 tika saņemts ziņojums, ka Viļņā atrasts, iespējams, sprādzienbīstams priekšmets. Sapieri precizēja, ka tā ir 50 kilogramu smaga aviācijas bumba, kas vēlāk tika nogādāta Rūdninku poligonā.
Savukārt dienā Klaipēdā tika atrasts 75 milimetru artilērijas šāviņš. Sprāgstvielu neitralizētāji aizveda šāviņu iznīcināšanai. Kā informēja ugunsdzēsēji, pēdējās diennakts laikā šāviņi tika atrasti arī Klaipēdas, Rokišķu un Vilkavišķu rajonos.
Vilkavišķu rajona Bārtininku pagasta Ožkabalu ciemā sapieri atrasto 82 milimetru mīnu nogādāja karjerā un iznīcināja. Savukārt Rokišķu rajona Pandeles pagastā sapieri atklāja 70 milimetru artilērijas granātu. Sprāgstviela tika iznīcināta karjerā.
Klaipēdas rajona Šandvaru pagastā Kalnuvenas ciemā tika atrastas četras artilērijas granātas bez detonatoriem.