"Telegram" dibinātājs Durovs piesaka karu Krievijas cenzoriem
Platforma "Telegram" pielāgosies bloķēšanas apstākļiem Krievijā, sestdien solīja platformas izveidotājs Pāvels Durovs, komentējot Maskavas varasiestāžu centienus bloķēt "Telegram".
"Laipni lūgti atpakaļ "Digitālajā pretošanās kustībā", mani krievu brāļi un māsas. Tagad visa tauta mobilizējas, lai apietu šos absurdos ierobežojumus. Arī mēs pielāgosimies, padarot "Telegram" datplūsmu grūtāk atklājamu un bloķējamu," ierakstā platformā norādīja Durovs.
Saskaņā ar Durova datiem 65 miljoni Krievijas iedzīvotāju katru dienu lieto "Telegram", izmantojot VPN, un vairāk nekā 50 miljoni sūta ziņojumus.
Piektdien Krievijā notika masveida traucējumi bezskaidras naudas norēķinos. Vairākas stundas lietotāji visā valstī nevarēja norēķināties ar bankas kartēm. Kā raksta žurnāls "Forbes", to varētu būt izraisījuši interneta bloķēšanas centieni.
Februāra beigās Krievijas mediji ziņoja, ka līdz 1. aprīlim varasiestādes gatavojas pilnībā bloķēt "Telegram". Tas nenotika, taču jau martā daudziem lietotājiem Krievijā "Telegram" pārtrauca darboties bez VPN.
Varasiestādēm Krievijā bloķējot piekļuvi "Telegram", iedzīvotāji, nevēloties pāriet uz Kremļa atbalstīto "Max", meklē alternatīvas, un marta otrajā pusē valstī strauji pieauga Dienvidkorejas lietotnes "KakaoTalk" popularitāte, ziņoja tīmekļa izdevums "Meduza".