Izraēlas karavīri Libānas dienvidos
Šodien 18:32
Izraēlas armija arī pēc kara paliks Libānas dienvidos, sola ministrs
Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs otrdien paziņojis, ka Izraēlas bruņotie spēki pēc kara ieņems plašas teritorijas Libānas dienvidos.
Beidzoties operācijai pret Teherānas atbalstīto Libānas šiītu teroristisko grupējumu "Hizbollah", Izraēla izvietos savus spēkus "drošības zonā Libānas iekšienē, aizsardzības līnijā pret prettanku raķetēm, un saglabās drošības kontroli pār visu teritoriju līdz pat Litani upei", paziņoja Kacs.
Viņš arī paziņoja, ka vairāk nekā 600 000 pārvietoto Libānas iedzīvotāju atgriešanās tiks pilnībā novērsta, kamēr netiks garantēta Izraēlas ziemeļu daļas drošība.
Kacs piebilda, ka "visas mājas Libānas ciematos, kas atrodas pie robežas, tiks nojauktas (..), lai reizi par visām reizēm novērstu draudus ziemeļu iedzīvotājiem, kas atrodas pie robežas".