Ukraina un Bulgārija noslēgusi vienošanos par sadarbību drošības jomā
Bulgārija un Ukraina pirmdien noslēgušas vienošanos par sadarbību drošības jomā, vizītes laikā Kijivā paziņoja Bulgārijas pagaidu premjerministrs Andrejs Gjurovs.
"Šodien kopā ar [Ukrainas] rezidentu [Volodimiru Zelenski] parakstījām drošības nolīgumu, kas tika ilgi gatavots, un es priecājos, ka šoreiz mums izdevās to izdarīt. Un tā nav tikai kāda formalitāte, tas ir kopīgs darbs mūsu kopējās Atlantijas drošības dimensijā," preses konferencē paziņoja Gjurovs.
Zelenskis norādīja, ka vienošanās būs spēkā desmit gadus. "Galvenie punkti ir Bulgārijas militārā atbalsta turpināšana (..), ko mēs šodien apspriedām, dažādu ieroču, tostarp dronu, kopīga ražošana mūsu valstu teritorijā," sacīja Ukrainas prezidents.
Gjurovs arī pavēstīja, ka Bulgārijas valdība ir apstiprinājusi valsts ieguldījumu PURL programmā. "Ukrainas prioritāro prasību saraksts" (PURL) ir NATO iniciatīva, kas paredz, ka Eiropas sabiedrotie finansē Ukrainai nepieciešamo bruņojumu, kas tiek pirkts no ASV.
Pirmdien notika arī Ukrainas un Bulgārijas pirmās starpvaldību konsultācijas, kuru laikā tika apspriesta sadarbība dažādās jomās, tostarp sadarbības plāns enerģētikas un jūras drošības jomā. Turklāt kļuva zināms, ka Ukraina un Bulgārija šovasar plāno izmēģināt pasažieru vilcienu satiksmi caur Rumāniju.