Pēc irāņu uzbrukuma cietis Izraēlas rūpniecības komplekss valsts dienvidos
Izraēlas dienvidos rūpnieciskā zonā Negevas tuksnesī uz dienvidiem no Bērševas pēc irāņu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks un gaisā izplatās melni dūmi, liekot vietējiem iedzīvotājiem meklēt patvērumu.
Ugunsgrēks Neot Hovavas rūpnieciskajā zonā klasificēts kā “bīstamo materiālu incidents”. Aktīvo vielu un augu aizsardzības līdzekļu ražotājs ADAMA apstiprinājis, ka cietusi tās rūpnīca “Makhteshim”. Uzņēmums pavēstīja, ka rūpnīcai trāpījusi vai nu Irānas raķete, vai arī raķetes atlūzas, taču nav informācijas par cietušajiem. Pagaidām nav zināms arī rūpnīcai, kas ietilpst Ķīnai piederošā “Syngenta Group”, nodarītais kaitējums.
Kaut gan varas iestādes paziņoja, ka vietējiem iedzīvotājiem tūlītēju draudu nav, Izraēlas policija sāka bloķēt apkārtnes ceļus un šajā pilsētā nedzīvojošajiem ieteikts neiebraukt, kamēr situācija nav normalizējusies. Savukārt rūpnīcas un tuvumā esošo uzņēmumu darbiniekiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem lūgts evakuēties no atklātajām teritorijām un uzturēties aizsargātās telpās, līdz tiks pabeigta operatīvā dekontaminācija, vēsta “Israel Hayom”. Savukārt “The Times of Israel” norāda, ka ugunsdzēsēji un glābēji norobežo cietušos rūpnīcas cehus, bet vietējā ugunsdzēsības dienesta vadītāja vietnieks Iciks Levi paziņojis, ka notikusi pesticīdu noplūde.
Izraēlas izdevums “Ynet News” vēsta, ka Irāna uz šo rajonu bija izšāvusi ar kasešu munīciju aprīkotu raķeti, vismaz pieci cilvēki guvuši vieglus ievainojumus. Cietis arī pilsētas futbola stadions, triecienvilni sapostījis vietējā futbola kluba “Hapoel Be'er Sheva” treniņu kompleksu, kur īsi pirms tam bija noticis treniņš. Nodarīti plaši postījumi pilsētas dzīvojamām mājām.
Neot Hovava ir viena no lielākajām rūpniecības zonām Negevas tuksnesī, kur strādā apmēram 11 000 darbinieku, norāda “Israel Hayom”.