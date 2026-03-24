Pēc Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pierobežas teritorijā Moldova izsludina enerģētikas ārkārtas stāvokli
Moldovas valdība apstiprinājusi ārkārtas stāvokļa izsludināšanu valsts enerģētikas nozarē uz 60 dienām, sākot no 25. marta, otrdien paziņoja Enerģētikas ministrija.
🇲🇩🇺🇦❗️ Moldova’s Energy Ministry reports that the Isaccea–Vulcanesti power line is currently out of service following recent attacks on energy infrastructure in southern Ukraine.— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) March 24, 2026
▪️ Moldova’s current electricity demand stands at around 620 MW, of which:
"Ministru kabinets ir apstiprinājis ārkārtas stāvokļa izsludināšanu enerģētikas nozarē visā Moldovā uz 60 dienām, sākot no 25. marta," teikts ministrijas paziņojumā.
Saskaņā ar juridiskajām procedūrām šis lēmums oficiāli jāapstiprina parlamentā, tāpēc šodien tika sasaukta ārkārtas sēde, norādīja ministrija.
"Saistībā ar Krievijas militārajiem uzbrukumiem infrastruktūrai Ukrainas dienvidos, kuru rezultātā tika pārtraukta 400 kV gaisvadu elektropārvades līnijas Vulkanešti-Isakča ekspluatācija, lēmums ir balstīts riska analīzē, nepieciešamībā steidzami iejaukties, lai aizsargātu kritisko infrastruktūru un mobilizētu papildu resursus," klāstīja Enerģētikas ministrija.