Pēc Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pierobežas teritorijā Moldova izsludina enerģētikas ārkārtas stāvokli
Šomēnes krievi sašāva Ukrainas Dņestras HES pie pašas Moldovas robežas, izraisot Moldovas galvenās upes Dņestras piesārņojumu un atstājot daudzus iedzīvotājus bez dzeramā ūdens (foto: Scanpix / AP)
Pasaulē

Pēc Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pierobežas teritorijā Moldova izsludina enerģētikas ārkārtas stāvokli

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Moldovas valdība apstiprinājusi ārkārtas stāvokļa izsludināšanu valsts enerģētikas nozarē uz 60 dienām, sākot no 25. marta, otrdien paziņoja Enerģētikas ministrija.

Pēc Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pierobežas teri...

"Ministru kabinets ir apstiprinājis ārkārtas stāvokļa izsludināšanu enerģētikas nozarē visā Moldovā uz 60 dienām, sākot no 25. marta," teikts ministrijas paziņojumā.

Saskaņā ar juridiskajām procedūrām šis lēmums oficiāli jāapstiprina parlamentā, tāpēc šodien tika sasaukta ārkārtas sēde, norādīja ministrija.

"Saistībā ar Krievijas militārajiem uzbrukumiem infrastruktūrai Ukrainas dienvidos, kuru rezultātā tika pārtraukta 400 kV gaisvadu elektropārvades līnijas Vulkanešti-Isakča ekspluatācija, lēmums ir balstīts riska analīzē, nepieciešamībā steidzami iejaukties, lai aizsargātu kritisko infrastruktūru un mobilizētu papildu resursus," klāstīja Enerģētikas ministrija.

Tēmas

KrievijaUkrainaMoldova

Citi šobrīd lasa