VIDEO: krievu okupantu drons Dnipro ietriecies 14 stāvu dzīvojamā ēkā
24. marta rītā Krievijas okupanti veica gaisa uzbrukumu Dnipro pilsētai, ievainojot vismaz astoņus cilvēkus un sabojājot 14 stāvu dzīvojamo ēku. Par to ziņoja Dnipropetrovskas Speciālo operāciju spēku vadītājs Oleksandrs Ganža.
Viņš ziņo, ka ienaidnieks uzbruka Dnipro aptuveni pulksten 10:30. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, gaisa uzbrukumā tika ievainoti vismaz astoņi cilvēki. Visi cietušie saņem nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Divi no ievainotajiem (67 gadus vecs vīrietis un 74 gadus veca sieviete) tika hospitalizēti smagā stāvoklī. Viņi guva šrapneļa brūces, plēstas brūces un smadzeņu traumas. Krievi sabojāja 14 stāvu dzīvojamo ēku Dnipro. Augšējos divos stāvos izcēlās ugunsgrēks. Notikuma vietā strādā visi neatliekamās palīdzības dienesti.
Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība ziņo, ka Krievijas okupācijas armija 24. marta naktī veica apvienotu gaisa triecienu pret kritisko infrastruktūru Ukrainā. Ienaidnieks izmantoja 426 uzbrukuma dronus un dažāda veida raķetes. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca vai apslāpēja 365 bezpilota lidaparātus un 25 raķetes, tostarp 18 Kh-101 spārnotās raķetes.
Sešas raķetes un 27 ienaidnieka droni ietriecās 22 vietās, bet 10 vietās ietriecās notriekto dronu atlūzas. Informācija par trim ienaidnieka raķetēm pašlaik nav zināma. Prezidents Volodimirs Zelenskis ziņoja, ka 24. marta naktī ienaidnieka triecienu rezultātā Ukrainā 11 reģionos tika reģistrēti postījumi. Saskaņā ar sākotnējo informāciju pieci cilvēki gāja bojā un desmitiem tika ievainoti.
росія продовжує атакувати Україну за допомогою БПЛА.
У Дніпрі зафіксовано влучання у 14-типоверхівку. 8 людей станом на зараз поранено.
Trauksmes sirēnas naktī skanēja visā Ukrainā, ziņo varasiestādes. Triecienos Poltavas apgabalā nogalināti divi cilvēki, un pa vienam bojāgājušajam ir Harkivā, Hersonā un Zaporižjā.
Uzbrukumu priekšvakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā dienišķajā televīzijas uzrunā brīdināja, ka izlūkdienestu informācija liecina, ka "krievi, iespējams, gatavo masveida triecienu".