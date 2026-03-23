Kolumbijā nogāzusies militārā lidmašīna ar 125 cilvēkiem
Kolumbijas armija paziņojusi, ka valsts dienvidos avarējusi militārā transporta lidmašīna, kurā atradās 125 cilvēki.
Kolumbijas gaisa spēku komandieris Karloss Fernando Silva pavēstīja, ka lidmašīnā "Hercules", kas avarēja netālu no dienvidu robežas ar Ekvadoru, atradās 125 cilvēki - 114 pasažieri un 11 apkalpes locekļi. Silva paziņoja, ka izglābti vismaz 48 cilvēki un avārijas vietā turpinās glābšanas darbi.
Aizsardzības ministrs Pedro Sančess paziņoja, ka "traģiskais negadījums" noticis nomaļā pašvaldībā Puerto Leguizamo, kas robežojas ar Peru un Ekvadoru. Vietējo mediju internetā izplatītajos attēlos redzams melns dūmu mākonis, kas paceļas no lauka, kur avarēja lidmašīna.
Sančess pavēstīja, ka uz avārijas vietu ir nosūtītas glābēju komandas un ka avārijas cēlonis joprojām nav noskaidrots. "Šis notikums valstij ir ļoti sāpīgs," paziņoja Sančess. "Mēs ceram, ka mūsu lūgšanas palīdzēs mazināt sāpes."