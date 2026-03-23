Londonā aizdedzinātas četras brīvprātīgā ebreju neatliekamās palīdzības dienesta automašīnas
Foto: REUTERS/SCANPIX
Skats no augšas uz ugunsgrēkā cietušājām neatliekamās palīdzības dienesta automašīnām.
Jauns.lv/LETA

Naktī uz pirmdienu tika saņemta informācija, ka Londonā aizdedzinātas četras brīvprātīgā ebreju neatliekamās palīdzības dienesta automašīnas. Pastāv aizdomas, ka tas ir antisemītisks naida noziegums, paziņojusi Londonas Metropoles policija.

Ugunsdzēsēji apliecināja, ka cilvēki ugunsgrēkā nav cietuši.

Policijā apstiprināja, ka notikušais tiek izmeklēts kā antisemītisks naida noziegums.

Policija analizē videonovērošanas kameru ierakstus un internetā publicētos video, un šobrīd tiek meklēti trīs aizdomās turētie, pavēstīja superintendante Sāra Džeksone, piebilstot, ka līdz šim neviens nav aizturēts.

Policija norādīja, ka ziņas par dzirdētajiem sprādzieniem, visticamāk, saistītas ar gāzes baloniem, kas atradās neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnās. Drošības apsvērumu dēļ tuvējās mājas evakuētas, un apkaimē joprojām slēgtas ielas.

Bezpeļņas organizācija "Shomrim", kas pārvalda brīvprātīgo palīdzības dienestu ebreju kopienās, norādīja, ka ebreju labdarības organizācija "Hatzola" Ziemeļrietumlondonā, kuras automašīnas tika aizdedzinātas, turpina darbu.

