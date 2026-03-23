51 gada vecumā mirusi "Supernatural" zvaigzne Kerija Anna Fleminga
Mūžībā devusies Kerija Anna Fleminga, aktrise kura vislabāk pazīstama ar savām lomām seriālos "iZombie" un "Supernatural".

Aktrise mūžībā devās 26. februārī Britu Kolumbijā, savā dzimtajā Kanādā. Tiek ziņots, ka viņai bija diagnosticēts krūts vēzis un aktrise mira, jo simptomi pasliktinājās. 

Flemingai ir viena meita – Madalina Roza.

Papildus “iZombie” un “Supernatural”, Fleminga ir pazīstama arī ar savām lomām seriālos "Smallville", "Supergirl", "The L Word" un filmās "Good Luck Chuck" un "Married Life".

