Šodien 18:07
Bangladešā vilciena un autobusa sadursmē gājuši bojā vismaz 12 cilvēki
Bangladešā pasažieru vilciena un autobusa sadursmē dzīvību zaudējuši vismaz 12 cilvēki, pavēstīja amatpersonas.
Aptuveni 20 cilvēki ievainoti.
Vilciens naktī Kumillas apgabalā ietriecies autobusā uz dzelzceļa pārbrauktuves, vēsta laikraksts "Daily Star", atsaucoties uz amatpersonām.
Sākta izmeklēšana par notikušā apstākļiem.
Vilcienu satiksme Dakas-Čitagongas līnijā pēc negadījuma uz laiku bija apturēta, bet pēc sliežu ceļu atbrīvošanas atkal atsākta, pavēstīja dzelzceļa amatpersonas.