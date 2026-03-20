ASV arestē 11 gadus vecu zēnu par 5 gadus vecā brāļa slepkavību
ASV Kolorādo štatā arestēts 11 gadus vecs zēns, kuram draud apsūdzība pirmās pakāpes slepkavībā. Tas noticis pēc tam, kad Sentenialas pilsētā atrasts miris viņa piecus gadus vecais brālis.
Arapaho apgabala šerifa birojs paziņojis, ka zēns miris 10. martā. Arestētā zēna vārds netiek izpausts.
Kolorādo štata likumi nosaka, ka no 10 gadu vecuma bērnu var saukt pie kriminālatbildības, bet nopietnākos gadījumos kā pieaugušo var tiesāt pat 12 gadus vecu bērnu.
“ABC News” juridiskais analītiķis Braiens Bakmairs atzina, ka 11 gadus vecu bērnu apsūdzēšana pirmās pakāpes slepkavībā ir ļoti neparasts gadījums, un pat viņu izsaukšana tiesā par lieciniekiem notiek reti, jo pirms tam nākas noskaidrot, vai tik jauns cilvēks saprot zvēresta nodošanas būtību.
Sīkāka informācija par zēna nāvi un citiem nozieguma apstākļiem netiek izpausta, apgabala prokuratūra norādījusi, ka nepilngadīgo lietu materiālus nepublisko. “Kaut gan šis mazgadīgais tiek apsūdzēts ļoti nopietnā noziegumā, viņš joprojām ir bērns, viņš joprojām ir mazgadīgais, un šie aizsardzības pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi,” atzina Bakmairs.
Saskaņā ar likumu šī lieta tiks izskatīta nepilngadīgo tiesā, un ja zēnu atzīs par vainīgu slepkavībā, viņam draud 3 līdz 7 gadu pavadīšana jauniešu korekcijas sistēmā.
Šerifs Tailers Brauns paudis šoku par notikušo, norādot, ka ar bērnu slepkavībām saistītās lietas ir vienas no vissmagākajām, ar kurām nākas saskarties likumsargiem. “Mēs zinām, ka šādas traģēdijas ietekmē ne tikai ģimeni, bet arī klasesbiedrus, skolotājus un kaimiņus visā kopienā.”
Pirmā tiesas sēde paredzēta 6. aprīlī.