Svarīga ziņa Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas Izraēlā
Arī Latvijas vēstnieks Izraēlā Gints Serafinovičs šajā valstī iestrēgušajiem Latvijas valstspiederīgajiem vairāk iesaka palikt drošās vietās Izraēlā, nevis mēģināt pamest valsti pa sauszemi, jo šāds ceļš var būt bīstams.
Vēstnieks intervijā LTV "Rīta panorāmai" zināja stāstīt, ka no Izraēlas var izceļot pa sauszemi caur Ēģipti, no šodienas valsti varēs pamest arī caur Jordāniju, bet vēlāk sagaidāma arī prāmja satiksmes nodrošināšana uz Kipru.
Līdzīgi arī Latvijas vēstniece Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) Dana Goldfinča nedēļas sākumā Latvijas valstspiederīgajiem neieteica pašlaik pašiem mēģināt pamest AAE pa sauszemes ceļiem, tā vietā nogaidot situācijas risinājumu uz vietas.
Serafinovičs pastāstīja, ka vēstniecībai zināms par pārdesmit Latvijas valstspiederīgajiem Izraēlā, kuri reģistrējušies konsulārajā reģistrā vai sazinājušies ar vēstniecību. Pašlaik vēstniecība apmeklētājiem ir slēgta un nesniedz virkni pakalpojumu, koncentrējoties uz Latvijas valstspiederīgo drošības jautājumu risināšanu.
Vēstnieks stāstīja, ka Izraēlā ir izsludināta ārkārtas situācija, kad viss ir slēgts un darbojas tikai operatīvie dienesti un pirmās nepieciešamības pakalpojumu sniedzēji, bet iedzīvotāji mudināti uzturēties patvertņu tuvumā.
Jau ziņots, ka kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem. Uzbrukumā sestdien tika likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.