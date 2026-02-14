Lavīnas Eiropā: Francijas Alpos pie kūrortpilsētas dzīvību zaudē trīs slēpotāji
Centrāleiropā sniega lavīnās ir gājuši bojā pieci cilvēki, piektdien paziņoja amatpersonas.
Francijas Alpos pie kūrortpilsētas Valdizēras dzīvību zaudēja trīs slēpotāji. Viņi bija sešu slēpotāju grupā, kas iekļuva lavīnā, kad kopā ar slēpošanas instruktoru bija atstājuši slēpošanas trasi, paziņoja pilsētas ierēdņi.
Upuru identitāte un pavalstniecība vēl nebija zināmas. Grupai bija obligātais drošības aprīkojums, bet tā devās ceļā, neraugoties uz brīdinājumu par paaugstinātu lavīnu risku.
Ziemas vētras dēļ daudzos Francijas dienvidrietumu rajonos ir spēkā oranžais vai sarkanais brīdinājums par nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Varas iestādes ir brīdinājušas, ka pašlaik ir augsts lavīnu risks.
Tiņas pilsētā, kas robežojas ar Valdizēru, tika noteikta pilnīga nakts komandantstunda.
Šveicē lavīna aiznesa trīs alpīnistus pie Tičīno kantona Airolo ciema. Divi no viņiem gāja bojā, bet trešais nav cietis.
Slovākijā Augstajos Tatros lavīna apraka alpīnistu. Kalnu glābšanas dienests informēja, ka 32 gadus vecais Čehijas pilsonis tika izglābts dzīvs, bet nomira, kad ar helikopteru tika vests uz slimnīcu.