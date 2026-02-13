Vētra "Nils" Francijā prasījusi divu cilvēku dzīvības
Vētra "Nils", kas ceturtdien skāra Franciju, prasījusi divu cilvēku dzīvības. Tāpat vētras laikā daudzi cilvēki guvuši ievainojumus, bet aptuveni 450 tūkstoši mājsaimniecību palikušas bez elektrības.
Spēcīgie vēji un nokrišņi aizvadītajā dienā vissmagāk skāra Dienvidfranciju, Ziemeļspāniju un Portugāli. Kāda Borno iedzīvotāja, Eužēnija Ferjēra, vietējiem medijiem norāda, ka vētras spēks bija tik liels, ka šķita, ka daba kļuvusi nekontrolējama. "Naktī varēja dzirdēt, kā no jumtiem tiek norauti dakstiņi un pa ielu ripo atkritumu konteineri – tas bija neprāts," norāda Eužēnija.
Vētra laupījusi arī divu cilvēku dzīvības - kāds autovadītājs tika nogalināts, kad uz viņa auto uzkrita koks, bet kāds cits vīrietis gāja bojā savā dārzā, kad vējš zem viņa kājām izrāva kāpnes.
Elektrības piegādes operators "Enedis" norāda, ka operatori strādāja bez pārtraukuma, lai atjaunotu elektropiegādi mājsaimniecībām, un darbos tika mobilizēti vairāk nekā 3 000 darbinieku. Līdz piektdienas rītam bija atjaunota aptuveni puse no bojātajiem piegādes tīkliem, taču plūdi un applūdušās zemes darbus apgrūtina, un šobrīd valsts dienvidos joprojām aptuveni 450 tūkstošiem mājsaimniecību nav pieejama elektrība.
Vētra izraisīja postījumus arī Spānijā un Portugālē, kur vētras dēļ ievainojumus guva neskaitāmi cilvēki, bet plūdi paralizēja vairākus autoceļus, kā arī Portugālē iznīcināja viaduktu.