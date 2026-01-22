Māja ar kūpošu skursteni.
Pasaulē
Šodien 10:22
Igaunijā sieviete vairāk nekā divas diennaktis pavadījusi ar skurstenī iesprūdušu roku
.Igaunijā, Lēnemā apriņķī, glābēji pirmdien atbrīvojuši sievieti, kura visu nedēļas nogali pavadījusi ar skurstenī iesprūdušu roku.
Izsaukums uz kādu ciemu glābējiem saņemts plkst. 9.23. Noskaidrots, ka sieviete piektdien bija sākusi tīrīt skursteni, taču tīrīšanas laikā viņas roka iesprūdusi. Pašas spēkiem roku atbrīvot nav izdevies, tādēļ glābējiem nācies daļēji demontēt dūmvada pamatni, lai atbrīvotu iesprostoto ekstremitāti, aģentūrai BNS pastāstījis Lēnemā glābšanas centra preses pārstāvis.
Pēc rokas atbrīvošanas sieviete nodota neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kuri viņu nogādāja slimnīcā.