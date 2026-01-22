Igaunijā sieviete vairāk nekā divas diennaktis pavadījusi ar skurstenī iesprūdušu roku
foto: Evija Trifanova/LETA
Māja ar kūpošu skursteni.
Pasaulē

Igaunijā sieviete vairāk nekā divas diennaktis pavadījusi ar skurstenī iesprūdušu roku

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

.Igaunijā, Lēnemā apriņķī, glābēji pirmdien atbrīvojuši sievieti, kura visu nedēļas nogali pavadījusi ar skurstenī iesprūdušu roku.

Izsaukums uz kādu ciemu glābējiem saņemts plkst. 9.23. Noskaidrots, ka sieviete piektdien bija sākusi tīrīt skursteni, taču tīrīšanas laikā viņas roka iesprūdusi. Pašas spēkiem roku atbrīvot nav izdevies, tādēļ glābējiem nācies daļēji demontēt dūmvada pamatni, lai atbrīvotu iesprostoto ekstremitāti, aģentūrai BNS pastāstījis Lēnemā glābšanas centra preses pārstāvis.

Pēc rokas atbrīvošanas sieviete nodota neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kuri viņu nogādāja slimnīcā.

Tēmas

Igaunija

