Naftas pārstrādes apjomi Krievijā sarukuši līdz zemākajam līmenim kopš 2010. gada
Saistībā ar veiksmīgajiem Ukrainas dronu uzbrukumiem, naftas pārstrādes apjomi Krievijā 2025. gadā saruka līdz zemākajam līmenim kopš 2010. gada, sasniedzot 228,34 miljonus tonnu.
Kā ziņo laikraksts "Kommersant", šo kritumu izraisījuši neplānoti remontdarbi, kas sekojuši pēc “ārējo spēku iedarbības". Lai gan laikraksts neprecizē, kā šī "iedarbība" izpaudusies, visticamāk, ar to tiek domāti Ukrainas veiksmīgie bezpilota lidaparātu uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Analītikas uzņēmums "Argus" ziņo ka visievērojamāk samazinājās naftas piegādes apjoms Krievijas lielākajam naftas pārsttrādātājam "Rosņeft", kura noslodze saruka par 7,8 %, līdz 70,76 miljoniem tonnu. Jāpiebilst, ka, piemēram, Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas pieder "Rosņeft", ukraiņi kopš augusta sākuma īstenoja vismaz astoņus veiksmīgus uzbrukumus.
Ukraina mērķtiecīgus uzbrukumus Krievijas “naudas dzīslai” — naftas uzņēmumiem un infrastruktūrai — sāka jau 2024. gadā, taču kopš 2025. gada augusta to intensitāte ir strauji pieaugusi. Laika posmā no augusta līdz novembrim triecieni fiksēti vismaz 77 Krievijas objektos, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pirmajos septiņos 2025. gada mēnešos.