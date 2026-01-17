ISW: Krievijas komandieri melo par notiekošo frontē
Krievijas militārie komandieri izplata melīgu informāciju par kaujas lauku, tādējādi cenšoties ietekmēt ASV lēmumus par miera sarunām, teikts ASV Kara pētniecības institūta (ISW) analītiķu jaunākajā ziņojumā.
Krievijas militārie komandieri ir parādījuši skaidru tendenci publiski izplatīt nepatiesu informāciju par kaujas lauku, kas ir daļa no plašākiem kognitīvā kara centieniem ietekmēt ASV lēmumu pieņemšanu par notiekošajām miera sarunām, teikts ISW ziņojumā.
Analītiķi norāda, ka "šo Kremļa paziņojumu mērķis ir izplatīt nepatiesu naratīvu, ka Krievijas uzvara Ukrainā ir neizbēgama, un pārliecināt Ukrainu un Rietumus, ka Ukrainai tagad jāpieņem Krievijas prasības, baidoties no Krievijas ofensīvām operācijām vai izrāvieniem nākotnē".
"Kupjanska ir kļuvusi par īpaši sāpīgu punktu Krievijas militārajiem komandieriem, iespējams, tāpēc, ka pastāv bažas, ka realitāte kaujas laukā šajā rajonā varētu iedragāt naratīvu par Krievijas militāro varonību, ko cenšas izplatīt Putins un Krievijas augstākā militārā vadība," teikts ziņojumā.